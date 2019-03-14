ارتفاع في «الحرارة» اليوم.. وتحذير من تدني الرؤية الأفقية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي، مصحوباً بامتداد منخفض جوي علوي، يعمل على تدفق السحب ليل الخميس ويوم الجمعة من الغرب باتجاه الدولة، خصوصاً على البحر والمناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ليكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط ليلاً، خصوصاً مع السحب، على البحر، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب ليلاً في الخليج العربي، بينما يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن غداً سيشهد طقساً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خصوصاً مع السحب، لتصبح مثيرة للأتربة والرمال، محذراً من تدني الرؤية الأفقية.

وأكد أن سرعة الرياح ستراوح بين 25 و40 كم/‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏س أحياناً على البحر الذي يصبح مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن كميات السحب ستقل بعد غد على الدولة، ليصبح الطقس غائماً جزئياً بوجه عام شمالاً وشرقاً، بينما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً على البحر الذي يظل مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وقال: «اعتباراً من مساء الأحد المقبل يزداد تكاثر السحب مرة أخرى، بحيث تبدأ غرباً وتمتد إلى مناطق متفرقة، خصوصاً على المناطق الشمالية والساحلية، مع سقوط أمطار قد تكون رعدية أحياناً تستمر ليوم الاثنين، فيما تكون الرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب الركامية، ما يؤدي إلى اضطراب الموج».

ولفت إلى أن سرعة الرياح ستراوح بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط الموج، ويضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسطاً في بحر عمان.