بدء صرف الدعم المالي للأسر محدودة الدخل في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

اكدت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، أن الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة وتحمل خلاصة قيد صادرة عنها، ستبدأ في صرف الدعم المالي المقرر لها وفق برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي شهر أبريل المقبل، وبأثر رجعي إلى يناير الماضي، حيث سيتم إعلام المستفيدين من خلال البريد الإلكتروني، ورسالة نصية قصيرة، مشيرة إلى أن برنامج الدعم لا يشمل الدعم المتعثرين مالياً ومن يعانون من تراكم الديون.



وتفصيلاً، أوضحت الدائرة على موقعها الرسمي، كل رب أسرة مواطنة في أبوظبي تحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة (بما في ذلك المطلقات والأرامل) يمكنه تقديم طلب الحصول على الدعم، حيث يتم تطبيق شروط ومعايير البرنامج عليهم، وإصدار القرار المناسب، مشيرة إلى أن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي ينظر إلى إجمالي الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة بدون حساب أي استقطاعات، وبالتالي فإنه لا يشمل المتعثرين ماليا نتيجة تراكم الديون.



وأكدت الدائرة، أن جميع الطلبات تخضع إلى عملية تحقق ومراجعة من قبل البرنامج، لمعرفة مدى انطباق الشروط على طالب الدعم وعلى أسرته ومن ثم إصدار القرار المناسب، كما يلتزم المستفيد أو أي فرد من أفراد أسرته القادرين على العمل بالمشاركة في برامج التمكين، ويمكن لأصحاب الطلبات التحقق من حالة الطلب من خلال حسابهم على بالموقع الالكتروني للبرنامج.

وأشارت الدائرة إلى ان مفهوم الأسرة بالنسبة للبرنامج هي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبنائهم، بالإضافة إلى المعالين الإضافيين أو بعض أفراد هذه المجموعة الذين يقيمون في مسكن واحد أو عدة مساكن، وتجمعهم معيشة واحدة، لافته إلى أن البرنامج يهدف من خلال تركيزه على الأسرة كمكون أساسي في المجتمع إلى تعزيز الترابط والتكافل الأسري بين أفرادها وتحقيق استقلالها المالي.



وكانت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، قد حددت خطا للدعم الاجتماعي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، للاستفادة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، يقوم على حساب دخل الأسرة وفقاً لعدد أفرادها حيث يحتسب المبلغ المحدد لإنفاق رب الأسرة شهرياً بـ 7450 درهم، والمبلغ المحدد للإنفاق لكل فرد في الأسرة تجاوز سن الـ 14 عاماً بـ درهم3725، فيما حددت لكل فرد في الأسرة يقل عمره عن 14 عاماً مبلغ إنفاق قدره 2235، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مبلغ الدعم لكل أسرة بناء على حساب عدد أفراد الأسرة وفقاً لأعمارها ومقارنة الناتج بالدخل الشهري لها وفي حال قل إجمالي دخل الأسرة عن خط الدعم يتم تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي لها وتحديد مبلغ الدعم للوصول بدخلها لمتوسط الدخل الشهري للأسر المواطنة في الإمارة والذي تم تحديده بناءً على دراسات معيارية لإنفاق الأسر في إمارة أبوظبي.



وأشارت الدائرة، إلى أن الأسرة المكونة من زوج وزوجة وطفل أكبر من 14 سنة، وطفل أقل من 14 سنة، الحد الأدنى لدخلها الشهري، يجب ألا يقل عن 17 ألف و135 درهماً، وفي حال كان دخلها أقل من هذا المبلغ سيتم تعويضها بالفارق من خلال برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي.



وأفادت دائرة تنمية المجتمع أن حساب دخل الأسرة يتم بناء على 3 مصادر تشمل الدخل الثابت والدخل الغير ثابت والمنافع الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدخل الثابت يشمل حساب إجمالي دخل الأسرة المواطنة ذات الدخل المحدود بالنظر إلى جميع أفرادها، وفق إجمالي الراتب (الرواتب) المحصّل مقابل عمل ما، ودخل ناتج عن ترخيص تجاري أو ترخيص أعمال، ودخل ناتج عن الممتلكات المؤجرة، خل من العوائد (توزيع حصص الأرباح)، بالإضافة إلى فوائد على المدّخرات أو الودائع.



ولفتت الدائرة، إلى أن الدخل الغير ثابت يشمل مكافأة نهاية الخدمة، والهداية النقدية، وبيع الممتلكات أو الأصول، فيما تختص المنافع الاجتماعية بمنافع الدعم الاجتماعي، ومعاشات تقاعدية، بالإضافة إلى المنح التعليمية والتدريبية".