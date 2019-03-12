رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحادياً بتعيين 13 وكيل نيابة من أبناء الدولة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2019م، بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية، ويبلغ عددهم 13 وكيل نيابة.

وقد أدى وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية صباح اليوم أمام معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، بحضور المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي، و المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، ود. محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي.

وقد رحب وزير العدل في لقائه مع وكلاء النيابة جدد عقب أداء اليمين القانونية بانضمام مجموعة من خيرة أبناء الدولة من حماة القانون إلي منظومة العدل والقضاء، مؤكداً أن صروح السلطة القضائية في الدولة تأمل منهم الكثير في سبيل تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة.

وقال أن الدولة تضع ثقتها في أبنائها المخلصين - وباعتبارهم أصحاب مهنة سامية يحملون مسئوليات كبيرة وأمانة أكبر- لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، وأنتم أهل بتلك الثقة، وبعملكم المقدر الذي نأمل أن يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء بيسر وسهولة.



كما دعا وزير العدل وكلاء النيابة الجدد إلى بذل كل الجهد والحرص الدائم على رفع الكفاءات والتعلم الدائم، والاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تزخر بها الوزارة للوصول بالخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء. مشيداً بحرص القيادة الرشيدة في الدولة على توفير كل الإمكانيات التي تعزز كفاءة وتميز دور الأجهزة القضائية، ودعم استقلاليتها ونزاهتها التامة.

ووكلاء النيابة العامة هم: ناصر محمد ناصر محمد الخاطري، على سعيد على البحار الشحي، حميد خميس سعيد خميس السعدي، وليد محمد أحمد قاسم الكندي، أحمد عبد الله أحمد بن جكه المنصوري، عبد العزيز عبد الله سعيد عبد الله النقبي، عبد الرحمن داود إبراهيم أبو الشوارب العوضي، عبد الله محمد عبد الله عبد الرحمن آل على، عبد العزيز محمد عبد الله دلك الشحي، عبد الله حمد عبيد تريم الشامسي، سالم سهيل سالم ركاض العامري، عبد الله أحمد عبد الله بن يعروف النقبي، عبد العزيز بن أحمد بن راشد النعيمي.

