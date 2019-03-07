المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رسائل

اشتكى قراء من تلقيهم رسائل نصية، وعبر تطبيق «واتس أب»، تدعوهم إلى استثمار أموالهم في عملات رقمية أو شركات غير معروفة، معتبرين ذلك إزعاجاً يتعين وقفه.

انعطاف

اشتكى قراء من قيام سائقي سيارات بالانعطاف يساراً، من الخانة الثانية من جهة اليمين من الطريق، وبطريقة غير آمنة، ما قد يتسبب في حوادث مرورية خطرة.

مواقف

أفاد مستخدمو خدمة «مواقف» في أبوظبي بأنهم يواجهون صعوبات في تجديد الخدمة إلكترونياً، نظراً لما وصفوه بـ«تعقيد الخدمة»، إذ فوجئوا بأن «مواقف» أوقفت فجأة عملية قبول الأوراق يدوياً من مستخدمي الخدمة، وطالبتهم بتقديمها إلكترونياً، لكن السكان طالبوا بمهلة قبل فرض غرامات التأخر في التقديم للخدمة.

بسمة

أثنى متعاملون مع شركات للتأمين الصحي على قرار هيئة الصحة في دبي، إطلاق خدمة «بسمة» لعلاج مرض السرطان، من خلال تكفل شركات التأمين بدفع كلفة العلاج، مقابل دفع مستخدمي الخدمة مبلغاً مالياً وصفوه بالزهيد مقارنة بكلفة الخدمة.

خصم

تساءل متعاملون مع مزودي خدمة الاتصالات عن سبب خصم مبالغ مالية من حسابات هواتفهم المتحركة بشكل متكرر، على الرغم من أنهم لم يشتركوا في خدمات إضافية، مشيرين إلى أنهم يجدون أحياناً صعوبة في التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن سبب الخصم.

صيانة

اشتكى سكان بأبراج «هورايزون» في عجمان من مشكلات الصيانة المتكررة بالمجمع، وعدم استجابة شركة الصيانة المسؤولة عن المبنى، إذ يتم الاتصال برقم الشركة مرات عدة قبل أن تُحل.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com