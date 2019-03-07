3 دفعات جديدة للقيادات التنفيذية والمستقبل والشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق برنامج قيادات حكومة الإمارات، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ثلاث دفعات جديدة في فئات القيادات التنفيذية وقيادات المستقبل وقيادات شباب الإمارات، تضم 120 منتسباً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ضمن جهود البرنامج الهادفة لإعداد نخبة من القيادات والكفاءات الوطنية، القادرة على صناعة التغيير وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

ويشكل استكشاف الكفاءات القيادية وتأهيلها، وفق معايير وقيم «نموذج الإمارات للقيادة الحكومية»، وتشجيعها على تبني ثقافة الابتكار لمواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات، لتحقيق الريادة في مختلف المجالات، هدفاً محورياً للبرنامج.

وتلقى برنامج قيادات حكومة الإمارات 6000 طلب تسجيل، عن طريق منصة «قيادات»، تم فرزها واختيار 1000 طلب منها لمرحلة التقييم الإلكتروني، التي أسفرت عن اختيار أفضل المرشحين لفئات البرنامج في دفعاته الجديدة.

وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في البرامج الجديدة 120 منتسباً: 40 من الجهات الاتحادية، و60 من الجهات المحلية، و20 من القطاع الخاص، موزعين على ثلاث فئات بواقع 40 منتسباً للدفعة السادسة للقيادات التنفيذية، و40 منتسباً للدفعة الخامسة من قيادات المستقبل، و40 منتسباً للدفعة الثالثة من قيادات شباب الإمارات.

وأكد مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الدكتور ياسر النقبي، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز رأس المال البشري والاستثمار في الإنسان، من خلال إعداد جيل من الكفاءات والقدرات الوطنية، والقيادات القادرة على مواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات المستقبلية، وتطوير مختلف مجالات العمل الحكومي. وقال النقبي إن برنامج قيادات حكومة الإمارات عمل، مع شركاء المعرفة حول العالم، على تطوير محتوى تدريبي علمي وعملي شامل لبرامجه التدريبية، التي توفر للمنتسبين فرصة التعرف إلى أحدث التوجهات، وأفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والإدارة الفعالة.

وينظم البرنامج التدريبي للدفعة السادسة للقيادات التنفيذية، بالتعاون مع جامعة «ديوك للتعليم المؤسسي»، وتضم هذه الفئة وكلاء الوزارات المساعدين، ونواب الرؤساء التنفيذيين، ومديري الإدارات في الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص.

كما ينظم البرنامج التدريبي للدفعة الخامسة من قيادات المستقبل بالتعاون مع أكاديمية «برايس ووتر هاوس كوبرز»، وتضم هذه الفئة مديري الأقسام والمشاريع ورؤساء الفرق، وسيعمل البرنامج على تعزيز فهمهم لآليات العمل الحكومي في الإمارات وخارجها، وتزويدهم بمهارات التفكير الإبداعي.

أما الدفعة الثالثة لقيادات شباب الإمارات، فينظمها البرنامج بالتعاون مع «جامعة باث»، وجامعة «ديوك للتعليم المؤسسي»، و«برنامج التعليم التنفيذي في جامعة كاليفورنيا - بيركلي»، ويركز على الموظفين الشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 21 و35 عاماً.