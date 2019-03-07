81 مليار درهم دعم من «صندوق أبوظبي» لتنمية 88 دولة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

كشف مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أن صندوق أبوظبي للتنمية، يقوم بدعم مشروعات تنموية واستراتيجية في نحو 88 دولة، بقيمة تجاوزت 81 مليار درهم، فيما بلغ حجم المشروعات الاستثمارية التي يمولها الصندوق خارج الدولة ما يزيد على ثلاثة مليارات درهم، لافتاً إلى أن الصندوق سيطلق برنامجاً جديداً لدعم الصادرات الوطنية، يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويهدف إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد مستدام، وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.

جاء ذلك خلال محاضرة في مجلس البطين، نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان سمو ولي عهد أبوظبي، أول من أمس، تحت عنوان «ريادة وتنمية مستدامة»، أكد خلالها السويدي أن عدد الشركات، التي يسهم فيها الصندوق بلغ 14 شركة حتى نهاية 2018، مشيراً إلى تنوع استثمارات الصندوق بين شركات ومحافظ خاصة، موزعة على دول عدة، في قارتي آسيا وإفريقيا.