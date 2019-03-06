طقس غائم وأمطار متوقعة غداً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس رطب صباحاً شمالاً، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، بينما تتحول الرياح لتصبح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، إذ تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س على البحر الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

ولفت إلى أن يوم الخميس سيشهد طقساً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، كما تصبح الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وفي ما يتعلق بطقس نهاية الأسبوع، أكد المركز أنه سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً نهاراً على بعض المناطق، فيما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وتوقع المركز أن يكون طقس السبت مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شمالاً ليلاً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار على أقصى شمال الدولة، فيما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة وقوية على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.