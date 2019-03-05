شرطة أبوظبي تطلق خارطة الطريق لوظائف المستقبل 2025

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي خارطة الطريق الأمنية التخصصية لوظائف المستقبل 2025 ضمن أول ورشة تطبيقية لتحليل الوظائف المستقبلية في العمل الأمني.

وعقدت الورشة في أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان و استعرضت تحديد النطاق الزمني لاستشراف مستقبل الوظائف وضمان اختبار الجاهزية لقطاع التوظيف و سوق العمل المستقبلي .

وأكد مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة اللواء سالم شاهين النعيمي في افتتاح الورشة اهتمام شرطة أبوظبي بتبني التوجهات العالمية والتوجهات الحكومية لدولة الامارات المؤثرة على بيئة شرطة ابوظبي الداخلية في مجال وظائف المستقبل .

وذكر أنه تم اعداد تقرير لمنهجية المستقبل الوظيفي و الية تطبيقها بالشكل الصحيح من خلال نخبة من الضباط و استخدام اداة تحليل اثر هذه التوجهات في تحليل التوجهات العالمية الحالية و المستقبلية و قياس الاثر المحتمل لها على نوعية الوظائف الشرطية المستقبلية ومدى قياسها في مختلف المجالات ، بالاعتماد على مجموعة متنوعة من التقارير العالمية و المحلية الصادرة من كبرى المؤسسات المعنية بالاستشراف.

ولفت إلى أن شرطة أبوظبي وضعت ضمن اولوياتها موضوع الوظائف المستقبلية ،لاسيما في ظل التطور التكنولوجي ، مما يتطلب وضع حلول ناجحة تواكب تطلعات المستقبل، مؤكداً أهمية قيام جميع الإدارات المعنية بوضع خططها المستقبلية لهذه الوظائف، وكيفية عملية استقطاب الكفاءات ، ومراقبة آداء وتقييم هذه الوظائف.

وتأتي الورشة في اطار عمل الفرق التي تم تشكيلها بين قطاع الموارد البشرية وادارة الابتكار و استشراف المستقبل في شرطة ابوظبي.

وبلغ عدد الحضور للورشة 120 شخص من مديري المديريات والإدارات بشرطة أبوظبي والخبراء من أكاديمية ربدان وضباط متخصصين من مختلف القطاعات الشرطية.

من جهته أكد نائب رئيس أكاديمية ربدان الدكتور فيصل عبيد العيان، أهمية أن تقوم الإدارات الأمنية بتطوير قدراتها البشرية، والعمل على إعداد الخطط المستقبلية للوظائف، والتي تساعد على تحقيق المؤشرات العالمية وتواكب التطورات التكنولوجية .

ولفت إلى أهمية العمل على توظيف علم استشراف المستقبل ، معرباً عن أمله أن تخرج الورشة بمجموعة من الخطط والأفكار المستقبلية للوظائف التي تحقق تطلعات القيادة الشرطية والأمنية.

و أكد الرائد دكتور مصعب الشرياني، مدير ادارة الإبتكار واستشراف المستقبل بشرطة ابوظبي أهمية الورشة في نقل مفهوم الإستشراف النظري إلى الاستشراف الإستراتيجي وتطبيقها على أرض الواقع.

واستعرضت فاطمة لاري ، رئيس قسم استشراف المستقبل بشرطة أبوظبي محاور وجلسات ودليل أدوات المستقبل، والتي تضمنت ميثاق المبادرة والإطار الزمني و تحليل أهم المحركات العالمية المؤثرة على العمل الشرطي، و أثر ودرجة الغموض المرتبطة بسيناريوهات وظائف المستقبل.

وتم تقسيم الفرق المشاركة بالورشة إلى مجموعات عمل لدراسة أهم المحركات المستقبلية المؤثرة على وظائف المستقبل الشرطية. كما تم توظيف أداة تحليل المحركات للوصول إلى أهم الوظائف المستقبلية المتوقعة لمختلف المحاور الرئيسية المؤثرة على العمل الشرطي.