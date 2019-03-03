إتاحة ترشيح موظفي الحكومة الاتحادية لنظام المكافآت إلكترونياً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها أتاحت، أخيراً، خدمة ترشيح موظفي الوزارات والجهات الاتحادية ضمن نظام المكافآت والحوافز الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، عبر تطبيقها الذكي (FAHR).

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة ليلى السويدي، أنه من خلال تطبيق (FAHR) سيتمكن الرؤساء المباشرون من ترشيح موظفيهم المتميزين إلكترونياً لنظام المكافآت والحوافز الاتحادي، وترشيح الزملاء حيث بات بإمكان أي موظف ترشيح زميله، بالإضافة إلى خاصية الترشيح الذاتي التي تتيح للموظف ترشيح نفسه ضمن النظام الإلكتروني للمكافآت والحوافز، مع إرفاق الأدلة التي تثبت إنجازه للمهام والمسؤوليات، التي يرى أنها تستحق التكريم والتقدير.

وأكدت أن الهيئة أضافت في الإصدار المحدث من تطبيق (FAHR) الذكي، الذي أطلقته مطلع العام الجاري، خاصية الدخول إلى التطبيق من خلال بصمتي الوجه والإصبع للمستخدم، بالإضافة إلى التحسينات المضافة للتنبيهات التي تم تصنيفها إلى تنبيهات تتطلب إجراء من قبل الشخص وأخرى للعلم فقط.

وذكرت أن التطبيق يضم العديد من الخدمات ما بين رئيسة وفرعية، تفيد موظفي الحكومة الاتحادية، وتساعدهم في إتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، كما أنه يتيح لمزودي خدمات التدريب في الدولة الانضمام إلى مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية، ولشركات ومؤسسات القطاع الخاص الانضمام إلى برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات».

وأشارت إلى أن التطبيق يقدم حزمة من الخدمات لكل متعاملي الهيئة والجمهور الخارجي، ومنها: إتاحة الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية البحث عنها، والاطلاع على الوظائف التي تم التقديم عليها، وطلب استشارات قانونية، وتقديم الاعتراضات، والاطلاع على الأسئلة الأكثر شيوعاً، والاستفسار عن سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب خدمة الدعم الفني؛ لمساعدة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ إجراءات الموارد البشرية المختلفة.

وأضافت: «يتيح التطبيق لمستخدميه من موظفي ومسؤولي الحكومة الاتحادية إمكانية التسجيل للمشاركة في دورات وبرامج تدريبية من خلال نظام التدريب والتطوير الإلكتروني، وتوفير لوحتي مؤشرات للموظف وللمسؤول المباشر، ومعرفة رصيد الإجازات، إضافة إلى تنبيه يحدد عدد أيام الإجازة السنوية المتبقية للموظف، والأيام غير القابلة للترحيل حسب قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب الإجازة وتتبع اعتمادها، وخدمة طلب رسائل رسمية كخطاب لمن يهمه الأمر».

ولفتت إلى أن الإصدار المحدث من التطبيق يمكن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من الاطلاع على بيانات الراتب الشهري، واستخراج شهادة راتب، وتحديث بيانات الموظف الشخصية، وخدمة الاستشارات القانونية، والتقدم بطلب إلى لجنة الاعتراضات الاتحادية.

من جهتها، أشارت مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة شيماء العوضي، إلى أن التطبيق يتيح أيضاً إمكانية استكمال التقييم ضمن نظام إدارة الأداء من قبل الموظف، أو من قبل رئيسه المباشر، وإمكانية رؤية تفاصيل وثائق الأداء السابقة للموظف، ومنح الموظفين إمكانية حذف وتعديل أهدافهم الشخصية ومشاركتها مع الرئيس المباشر.

وأوضحت أن التطبيق يوفر لوحة مؤشرات ذكية لموظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية، ومن المؤشرات التي يتيحها التطبيق لعموم الموظفين: إجمالي رصيد الإجازات، وعدد الشهادات التي تم طلبها وإصدارها، والإجازات المعتمدة، وعدد المكافآت والحوافز، ودرجة التقييم السنوي، وعدد بطاقات «ما قصرت» المرسلة والمستلمة، وعدد الغيابات غير المعتمدة، والوثائق المنتهية صلاحيتها، وعدد سنوات الخدمة، ونسبة استخدام التطبيق الذكي مقارنة بنظام الخدمة الذاتية عبر نظام «بياناتي».