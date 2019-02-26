ارتفاع درجات الحرارة غداً مع فرصة لسقوط الأمطار

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس غد غائماً جزئياً بوجه عام، وتتكاثر السحب تدريجياً على البحر وبعض المناطق الشمالية ليلاً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، لافتاً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع السحب، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط الموج، ويضطرب مساء في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأكد المركز أن طقس الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، خصوصاً السواحل والمناطق الشمالية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع السحب، إذ تراوح من 20 إلى 30 كم/‏‏س.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة غائماً بوجه عام، مع استمرار فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة، خصوصاً على شمال وشرق الدولة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع السحب، ويكون البحر متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.