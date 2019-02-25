«التوطين» تكرّم الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة الابتكار

المصدر: دبي - وام

كرّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين الفائزين بـ«جائزة الموارد البشرية والتوطين للابتكار» في دورتها الثالثة 2018 - 2019، خلال حفل نظمته أمس بديوان الوزارة في دبي.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية نورة المرزوقي، أن الجائزة تأتي تنفيذاً لمستهدفات الحكومة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار لاسيما أن الجائزة لا تقتصر فقط على موظفي الوزارة بل تشمل فئاتها الطلبة والشركاء الاستراتيجيين.

وقالت إن الجائزة تهدف إلى خلق بيئة محفزة للتفكير بطرق جديدة ومبدعة ومبتكرة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول لأهم التحديات التي تواجه الوزارة بمختلف مجالاتها، كما أنها تدعم استراتيجية الابتكار لدى الوزارة التي تسعى إلى تبني المبتكرين والمبدعين في الدولة.

وحصل إسماعيل عبدول بالهوش على المركز الأول في فئة الموظف المبتكر، وحصلت على المركز الثاني منى عبيد الظاهري، في حين حصل على المركز الثالث الموظف محمد علي حسن.

وتوج فريق تطوير مركز النخبة لخدمات رجال الأعمال بالمركز الأول عن فئة المتعامل المبتكر، في حين حصل على المركز الأول في فئة الشريك الاستراتيجي المبتكر محاكم دبي- رئيس المحكمة العمالية جمال الجابري عن «التقاضي عن بعد».

كما فاز فريق إدارة الخدمات الالكترونية بالمركز الأول عن فئة المشاريع المبتكرة، وفي المركز الثاني فريق إدارة علاقات العمل، وحصل بدر كرم عبدالله على المركز الأول عن فئة تطوير التطبيقات والخدمات الذكية، في حين حصلت جواهر علي البلوشي على المركز الثاني.

وحصلت فاطمة عبدالله الكعبي على المركز الأول عن فئة زيادة استخدام التطبيق، وحصل مركز سعادة المتعاملين في الفجيرة على المركز الأول عن فئة المركز الأكثر تسويقاً للتطبيق الذكي.

وكرمت الوزارة الفائزين بمسابقة «كتاب وفكرة» وهن: فاطمة كمال آل علي والدكتورة شيرين أحمد وياسمين عارف وهدى علي البادي وأمينة علي سالم، إلى جانب تكريم 74 موظفاً من المشاركين في منصة «ابتكر».

الجائزة تهدف إلى خلق بيئة محفزة للتفكير بطرق جديدة ومبدعه ومبتكرة.