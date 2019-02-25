الشيخة فاطمة تتبرّع بـ 5 ملايين درهم دعماً لمعرض «عطايا»

المصدر: أبوظبي - وام

تبرّعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي (أم الإمارات)، بخمسة ملايين درهم لدعم أهداف معرض عطايا الخيري هذا العام.

وكانت سموها افتتحت أمس، بمقر مبادلة أرينا أبوظبي فعاليات الدورة الثامنة لمعرض (عطايا 2019)، الذي يُقام تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا.

ويخصص ريع معرض عطايا هذا العام لدعم الرعاية الصحية لمحدودي الدخل في الدولة، من خلال إنشاء مستشفى متكامل غير ربحي في الشارقة ليكون الأول من نوعه في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية المجانية للمرضى على مستوى الدولة.

وتفقدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أجنحة المعرض واطلعت على منتجات الجهات المشاركة، مشيدة بدورها في تعزيز الأهداف العليا لمبادرة عطايا من خلال مشاركتها الفاعلة في هذه الدورة التي تهدف إلى دعم خدمات الرعاية الصحية لمحدودي الدخل داخل الدولة.

وأكدت سموها أن مثل هذه المبادرات النوعية تعزّز جوانب المسؤولية المجتمعية وتساند جهود الجهات الصحية المختصة في الدولة في توفير أفضل الخدمات الطبية لمحدودي الدخل.

من جانبها، أكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أن عطايا مبادرة وطنية تأتي منسجمة مع توجهات الدولة لاستدامة العطاء، ومعززة للرسالة الإنسانية العالمية التي تضطلع بها الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، حتى أصبحت الإمارات عاصمة الإنسانية وواحدة من أهم الدول المانحة للمساعدات التنموية.

وأشادت بالدعم القوي الذي تجده مبادرة عطايا من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات).

يذكر أن الدورة الحالية لعطايا تشهد مشاركة أوسع من الشركات والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها ويشارك في المعرض هذا العام 95 عارضاً من الإمارات ولبنان والسعودية والكويت واليابان والهند والبحرين وتركيا والأردن وسلطنة عمان وإيطاليا، وتستمر فعالياته حتى الـ28 من فبراير الجاري.