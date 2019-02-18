4.97 مليار درهم قيمة صفقات «آيدكس» و«نافدكس» خلال اليوم الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس»، العميد الركن محمد خميس الحساني، عن توقيع صفقات بقيمة تجاوزت أربعة مليارات و971 مليون درهم، خلال اليوم الأول من فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2019، فيما توزعت العقود المبرمة على 15 شركة عالمية، و18 شركة محلية.

وقال خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية بلغت 3.867 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية ما يقارب 1.104 مليار درهم».

وأكد أن حجم الصفقات والعقود المبرمة في اليوم الأول من المعرض، والإقبال الواسع من الشركات العالمية والمحلية المشاركة يعكسان المكانة المتقدمة التي يحظى بها المعرض كأحد أكبر المنصّات العالمية المتخصصة لعرض آخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات الدفاعية والعسكرية، فضلاً عن المشاركة اللافتة لأبرز الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار في هذ القطاع الحيوي والمهم، لمواكبة المتغيرات التكنولوجيا الجديدة، والحلول المبتكرة على مستوى تطوّر الصناعات الدفاعية والأمنية، واستشراف سُبل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات والإسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وتضمنت العقود شراء صواريخ مستحدثة على نظام الباتريوت لمصلحة القوات الجوية والدفاع الجوي، إلى جانب التعاقد لتقديم المعاونة الفنية لنظام (سكاي جارد) لمصلحة القوات البرية والإسناد الفني للدبابة (لوكليرك)، وشراء قطع غيار وصيانة وإصلاح المناظير للدبابة (لوكليرك) والمدرعة (PMP-3) لمدة ثلاث سنوات لمصلحة سلاح الصيانة العامة.

كما تضمنت الصفقات التعاقد لشراء (ناسف أفغواني) ومكملات فتح الثغرات في حقول الألغام والمواقع بأنواع مختلفة لمصلحة القوات البرية، وأنظمة برية وبحرية من نوع (EOS RWS) لمدفع عيار 30 ملم لمصلحة القوات البرية والبحرية، وجهاز حماية المنشآت والسواحل.

وتم التعاقد لشراء صواريخ وقذائف تدريبية لمصلحة القوات البرية، وخدمات الإسناد الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لمصلحة سلاح الصيانة العامة، وقدرات لمنظومة ربط الرادارات لمصلحة القوات البرية وحوائط دفاعية وملاجئ لمصلحة القوات البرية، وشراء أربع آليات من نوع (MBOM) لمصلحة القوات البرية، وذخائر من نوع (155 MM HE) مع مكملاتها لمصلحة القوات البرية.

وأفاد الحساني بأن العقود الموقعة مع الشركات المحلية شملت التعاقد لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لوحدات القوات المسلحة والإسناد الفني، وتوريد قطع الغيار لكاسحات الألغام لمصلحة سلاح الصيانة العامة، إلى جانب التعاقد لشراء أهداف الرماية الكهربائية لمصلحة وحدات القوات المسلحة، وشراء ذخائر لمصلحة وحدات القوات المسلحة، وعقود لتوريد وتركيب نظام الرماية الإلكتروني لمصلحة القوات المسلحة، وتوقيع عقد لصيانة أجهزة المختبر المركزي لمصلحة الدفاع الكيميائي، إضافة الى التعاقد لصيانة آليات (النمر) لمصلحة وحدات القوات المسلحة، وشراء أجهزة التدريب الفني للكادر الطبي الميداني لمصلحة سلاح الخدمات الطبية، وتوفير قطع الغيار لمركبات القوات المسلحة لمصلحة سلاح الصيانة العامة، وغيرها من الصفقات.

حجم الصفقات والعقود المبرمة في اليوم الأول يعكسان المكانة المتقدمة للمعرض.

1.104

مليار درهم قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية.