9132 مكالمة لنجدة الطفل والأسر المتعففة في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

كشف مركز الاتصال التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن تلقيه 9132 مكالمة خلال عام 2018، توزّعت ما بين مكالمات وردت إلى خط نجدة الطفل، وخط حماية المرأة، وأخرى إلى خط الأسر المتعففة. وتم تصنيف أبرز البلاغات عن الإساءة، والعنف، والإيذاء الجسدي والإهمال، والمشكلات المدرسية وغيرها من الأمور المتعلقة بالطفل.

وحرصت الدائرة على التعامل مع هذه البلاغات بجدية لتأمين وضمان حقوق الأطفال ودعمهم لتجاوز الأزمات.

وأكد مدير إدارة الاتصال الحكومي أحمد الميل، أن مركز الاتصال الذي أطلقته الدائرة عام 2018، يأتي كخطوة مهمة في إطار مواكبة رؤية إمارة الشارقة ونهجها الرامي إلى توفير الحياة المبنية على العيش الكريم وحرص الدائرة على تحقيق رضا مختلف فئات المجتمع.