طقس الأسبوع "غير مستقر" : سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر المنطقة بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي يصاحبه كتلة هوائية رطبة قادمة من الجنوب الشرقي، ويتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي.

وأفاد المركز بأن الدولة ستشهد اعتباراً من بعد غدٍ الأحد، طقس غائم جزئياً وغائم على البحر وشمال الدولة، خاصة ليلاً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

وذكر أن الدولة ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي الاثنين المقبل، نتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي في المساء والليل مصاحباً معه كتلة هوائية باردة، لافتاً إلى أن تعمق المنخفض الجوي يؤدي إلى تكاثر السحب مع سقوط أمطار مختلفة الشدة وعلى فترات على مناطق متفرقة، حيث تبدأ على البحر وغرب الدولة ثم تمتد على السواحل والمناطق الداخلية.

كما توقّع المركز تزايد شدة سقوط الأمطار يوم الثلاثاء خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، ويتخللها بعض السحب الركامية قد تكون رعدية، فيما تقل كميات السحب تدريجيا من ليل يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تصبح قوية أحيانا مع تواجد السحب الركامية خاصة على البحر، كما تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأوضح المركز أن الرياح تتحول تدريجياً يوم الثلاثاء ظهراً إلى شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على البحر، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تبدأ غرباً وتمتد على باقي مناطق الدولة، فيما يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب أحيانا في بحر عمان.