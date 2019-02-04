أكثر من 560 طلب مشاركة في ابتكارات الحكومات الخلّاقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطل ابتكارات الحكومات الخلاقة للعام الرابع على التوالي، عبر منصة القمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، لتقدم للمشاركين في القمة، ولكل المهتمين في دولة الإمارات والعالم، نماذج لحلول مبتكرة لتحديات تواجه الإنسانية في الحاضر والمستقبل، لتجسد رسالة القمة الموجهة لخدمة البشرية.

وتلقّى مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أكثر من 560 ترشيحاً من 84 دولة من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في ابتكارات الحكومات الخلاقة، التي تسلط الضوء على أكثر الحلول العالمية تأثيراً في تمكين الإنسان وتصميم مستقبله والارتقاء بجودة حياته، والتي سيتم تكريم الفائز بأفضل تجربة منها بجائزة التجربة الحكومية الأكثر ابتكاراً عالمياً، ضمن جوائز القمة العالمية للحكومات.

وتهدف ابتكارات الحكومات الخلّاقة إلى إلهام صنّاع السياسات عبر عرض ابتكارات حكومية من مختلف أنحاء العالم، قدمت حلولاً لتحديات ملحّة، وتشجع التواصل مع المبتكرين من مختلف القطاعات الحكومية، والتعرف إلى ابتكاراتهم، والاستفادة منها في تطوير حلول لتحديات مشابهة في أماكن أخرى من العالم.

وقالت مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في قطاع الاستراتيجية والسياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، هدى الهاشمي، إن الإقبال الكبير على الترشح لابتكارات الحكومات الخلاقة من أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، يؤكد الأهمية المتنامية لهذه الفعالية السنوية الرئيسة المصاحبة للقمة العالمية للحكومات، ودورها في تبني حلول واعدة لتحديات تواجهها المجتمعات الإنسانية، ما يجسد رسالة القمة العالمية للحكومات في تقديم تجارب عالمية ناجحة، ومبادرات متميزة، وممارسات ملهمة، هدفها الارتقاء بالمجتمعات. وأضافت أن مجتمعات المستقبل ستواجه تحديات متشابهة، تتطلب تعزيز مشاركة التجارب الناجحة، وتعزيز التعاون الإنساني على مختلف المستويات.