«زايد الخيرية» تستقبل طلبات تسجيل المواطنين في برنامج «زايد للحج»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، عن بدء استقبال طلبات الحصول على منحة أداء فريضة الحج، ضمن برنامج «زايد للحج 2019»، اعتباراً من اليوم وحتى 14 فبراير الجاري.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل بالبرنامج تقديم طلباتهم في مقر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في أبوظبي، وبفروع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمختلف أنحاء الدولة، حيث يبدأ استقبال طلبات التسجيل في البرنامج الساعة الثامنة صباحاً، حتى الثانية ظهراً خلال أيام الدوام الرسمي. وأشارت المؤسسة إلى أن شروط التسجيل في البرنامج توجب على المتقدمين أن يكونوا من مواطني الإمارات، ممن لم يسبق لهم أداء الحج، وألا تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وأن يكونوا من ذوي الدخل المحدود، ويتمتعون بالقدرة الصحية والبدنية لأداء المناسك، فضلاً عن ضرورة توفير محرم للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عاماً.