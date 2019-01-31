"الأرصاد": الطقس غير مستقر حتى الثلاثاء وتوقع سقوط أمطار

المصدر: أشرف جمال-أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر المنطقة بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي يصاحبه كتلة هوائية رطبة قادمة من الجنوب الشرقي، ويتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية باردة من الشمال الغربي، يؤدي إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، حيث تتكاثر السحب تدريجيا ابتداء من مساء وليل يوم السبت المقبل على البحر والجزر والسواحل مع سقوط الأمطار على فترات، ثم تمتد السحب على مناطق متفرقة من الدولة.

وناشد المركز مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، ومع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.

وأشار المركز إلى أنه ونتيجة لتعمق الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا يوم الأحد، تتطور بعض السحب إلى ركامية قد تكون رعدية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية.

وأفاد بأنه ستقل كميات السحب تدريجيا من ظهر يوم الإثنين مع بقاء الطقس غائماً جزئياً إلى غائمٍ أحياناً مع احتمال سقوط بعض الأمطار خاصة شرقاً وشمالاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع تواجد السحب الركامية خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، ثم تتحول تدريجيا يوم الأحد ليلا إلى شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تبدأ غرباً وتمتد على باقي مناطق الدولة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب أحيانا في بحر عمان.