مبادرات لنشر التسامح بين المتقاضين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكّدت دائرة القضاء أبوظبي، عزمها إطلاق مبادرات نوعية لنشر التسامح بين المتقاضين، إيماناً منها بأن الاحترام والبناء القيمي والفكري يمثل الحافز الرئيس لتعزيز قيم المحبة والتعايش السلمي بين فئات المجتمع كافة.

وأشار رئيس قسم وصايا غير المسلمين، محمد الجفري، إلى أن المكتب قام بالتصديق على نحو 924 وصية من وصايا غير المسلمين خلال العامين الماضيين، موضحاً في الوقت نفسه بأن المكتب استقبل ما يقارب من 55 جنسية من مختلف الديانات.واستعرضت الدائرة خلال الملتقى الإعلامي الـ56 الذي نظمته أمس، تحت عنوان «التسامح في دائرة القضاء أبوظبي» التقرير الإحصائي الصادر عن النيابة العامة في أبوظبي.