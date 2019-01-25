طقس صحو ورياح خفيفة

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يسود، اليوم، طقس رطب صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق، فيما يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، خصوصاً شمالاً وشرقاً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يستمر خفيفاً إلى متوسطاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشهدت الدولة أمس تشكّل ضباب إلى ضباب خفيف صباحاً، خصوصاً على المناطق الداخلية، ثم أصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما مالت درجات الحرارة للارتفاع التدريجي نهاراً.

وشهدت الدولة رياحاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، راوحت سرعتها بين 15 و25 كم/‏‏‏‏س، وصلت إلى 30 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي كان خفيفاً إلى متوسطاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس غداً، أفاد المركز بأنه سيستمر صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، بينما يكون بارداً نسيباً ليلاً، على أن تستمر الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح بين 15 و25 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يبقى خفيفاً إلى متوسطاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن يوم الأحد سيشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وبارداً نسيباً ليلاً، على أن تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح بين 15 و25 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏‏‏س على البحر.