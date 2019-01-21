أول إيرادات صندوق الزكاة في «عام التسامح» من «تعاونية القوات المسلحة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدمت جمعية القوات المسلحة التعاونية 397 ألفاً و345 درهماً تبرّعاً لدعم المشروعات الخيرية والإنسانية التي ينفذها صندوق الزكاة. وقال أمين عام الصندوق، عبدالله بن عقيدة المهيري، إن تبرع الجمعية يعد أول أموال التبرعات التي يستقبلها الصندوق في «عام التسامح».

وأضاف أن تقديم التبرع يُعد تأكيداً على تحقيق الجمعية لرسالتها في دعم التكافل الاجتماعي من خلال الصندوق.

وأكد مدير عام الجمعية، مفتاح النعيمي، أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق من خلال المشروعات الاجتماعية والخيرية التي يقدمها على مستوى الدولة. وقال إن الصندوق منارة من منارات العمل الخيري في الإمارات.