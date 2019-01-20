"الاتحادية للموارد البشرية" تنجز معاملات الموظفين في ثوان عبر تطبيقها المحدث

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها أدخلت تحديثات على تطبيقها الذكي " FAHR" أخيراً، لينجز معاملات الموظفين في ثوان معدودة، بعد أن كانت تستغرق دقائق، مشيرة إلى أنها تقدم 27 خدمة بين رئيسية وفرعية، لموظفي الحكومة الاتحادية تمكنهم من إنهاء إجراءاتهم ذاتياً، وكشفت الهيئة أن فئتي الشباب والأطباء الأكثر استخداماً للتطبيق الذكي في إنجاز معاملاتهم .

وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقد بمقرها الخميس الماضي، أن التطبيق المحدث يتيح لمزودي خدمات التدريب في الدولة الانضمام لمبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية، ولشركات ومؤسسات القطاع الخاص الانضمام لبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة "امتيازات".

وجاء الإعلان عن إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الهيئة الذكي، بحضور وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي .

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الدكتور عبد الرحمن العور أن الهيئة تسعى من خلال هذا الإصدار إلى مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، مشيراً إلى أن تطبيق FAHR الذكي يقدم خدمات مميزة لأكثر من 100 ألف موظف يعملون في 64 وزارة وجهة اتحادية، ومن أهم هذه الخدمات تلك المرتبطة بنظام "بياناتي"، ومبادرة شركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية "معارف"، وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة "امتيازات"، وبرنامج طلب الاستشارات القانونية، وشبكة موظفي الحكومة الاتحادية.

وقال أن الإصدار المحدث للتطبيق الذكي شهد إدخال العديد من التحسينات والتطويرات، التي ترمي من خلالها الهيئة إلى إثراء تجربة مستخدمي التطبيق، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بشكل سلس وفي وقت أقل، مشيراً إلى أن التحسينات تشمل (تطوير القائمة الرئيسة لنظام "بياناتي" حيث أصبحت أكثر وضوحاً، وبات بإمكان المستخدم اختيار قائمة مفضلة من الخدمات يسهل الوصول إليها عند الحاجة، وإبراز خدمة الدعم الفني، ووضعها في الواجهة الرئيسية للتطبيق، وإضافة خاصية عمى الألوان).

وأشار مدير عام الهيئة إلى أن التطبيق الذكي يقدم حزمة من الخدمات لكافة متعاملي الهيئة والجمهور الخارجي ومنها: (إتاحة الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية البحث عنها، والاطلاع على الوظائف التي تم التقديم عليها، وطلب استشارات قانونية، وتقديم الاعتراضات، والاطلاع على الأسئلة الأكثر شيوعاً، والاستفسار عن سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب خدمة الدعم الفني؛ لمساعدة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ إجراءات الموارد البشرية المختلفة، والتسجيل كمزود خدمات في برنامج "امتيازات"، وتقديم طلب الانضمام لمبادرة "معارف"، والتواصل مع الهيئة، والاطلاع على فعالياتها المستقبلية).

من جانبها بينت مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة شيماء العوضي أن تطبيق FAHR يتيح لمستخدميه من موظفي ومسؤولي الحكومة الاتحادية إمكانية التسجيل للمشاركة في دورات وبرامج تدريبية من خلال نظام التدريب والتطوير الإلكتروني، وتوفير لوحتي مؤشرات للموظف وللمسؤول المباشر، وخاصية ترشيح الموظفين لنظام المكافآت والحوافز الإلكتروني في الحكومة الاتحادية، ومعرفة رصيد الإجازات، وطلب الإجازة وتتبع اعتمادها، بالإضافة إلى خدمة طلب رسائل رسمية كخطاب لمن يهمه الأمر.

وذكرت أن الإصدار المحدث من التطبيق يمكن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من الاطلاع على بيانات الراتب الشهري، واستخراج شهادة راتب، وتحديث بيانات الموظف الشخصية، وخدمة الاستشارات القانونية، والتقدم بطلب إلى لجنة الاعتراضات الاتحادية، والاستفادة من العروض المقدمة حصرياً لموظفي الحكومة الاتحادية ضمن برنامج "امتيازات.

وأشارت إلى أن تطبيق الهيئة الذكي يتيح أيضاَ إمكانية استكمال التقييم ضمن نظام إدارة الأداء من قبل الموظف، أو من قبل رئيسه المباشر، وإمكانية رؤية تفاصيل وثائق الأداء السابقة للموظف، ومنح الموظفين إمكانية حذف وتعديل أهدافهم الشخصية ومشاركتها مع الرئيس المباشر، بالإضافة إلى رؤية التقييم النهائي السابق، وإرسال بطاقة الشكر والتقدير الإلكترونية "ما قصرت" إلى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، مع إضافة خاصية تكوين مجموعة من الأشخاص في قائمة وإرسال البطاقة لهم دفعة واحدة.

وذكرت العوضي أن تطبيق FAHR الذكي يوفر لوحة مؤشرات ذكية لموظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية، ومن أهم المؤشرات التي يتيحها التطبيق لعموم الموظفين "إجمالي رصيد الإجازات، وعدد الشهادات التي تم طلبها وإصدارها، والإجازات المعتمدة، وعدد المكافآت والحوافز، ودرجة التقييم السنوي، وعدد بطاقات "ما قصرت" المرسلة والمستلمة، وعدد الغيابات غير المعتمدة، والوثائق المنتهية صلاحيتها، وعدد سنوات الخدمة، ونسبة استخدام التطبيق الذكي مقارنة بنظام الخدمة الذاتية عبر نظام "بياناتي".

أما بالنسبة للوحة مؤشرات المسؤول المباشر فتتضمن" عدد الموظفين المتغيبين، والمتأخرين، وعدد طلبات الإجازات المعلقة، وأوقات حضور وانصراف الموظفين، والموظفين المبتكرين، وعدد الطلبات المقدمة للتدريب، ونسبة استكمال مراحل التقييم السنوي، وعدد الموظفين الذين انتهوا من إعداد خطة التطوير الفردية، ومتوسط ساعات تدريب الموظفين، وعدد الموظفين في فترة الاختبار، وعدد الموظفين الحاصلين على مكافآت ضمن نظام المكافآت والحوافز في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى نسبة الموظفين المكتملة بياناتهم في نظام "بياناتي".

وأوضحت العوضي أنه منذ إطلاق تطبيق FAHRالذكي جرى تحميله أكثر من 40 ألف مرة، وبلغ عدد إجراءات الموارد البشرية التي نفذها موظفو الحكومة الاتحادية عبر التطبيق أكثر من 93 ألف إجراء.