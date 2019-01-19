ديوان حاكم الفجيرة ينعي الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي

المصدر: الفجيرة- وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي أخت صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ووالدة الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا .

وفيما يلي نص البيان ..

بسم الله الرحمن الرحيم ..

" يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " .. صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي أخت صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ووالدة الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا التي وافتها المنية مساء أمس الجمعة الموافق 12 جمادى الأول 1440 هجرية 18 يناير 2019 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بأحر التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .