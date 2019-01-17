حمدان بن محمد يطلق «مجالس دبي للمستقبل»

المصدر: دبي - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، «مجالس دبي للمستقبل» منصة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وتهدف مجالس دبي للمستقبل إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات لإيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات، وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، ويشارك فيها نخبة من المستشرفين والشخصيات القيادية في الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

وأكد سمو ولي عهد دبي، أن مجالس دبي للمستقبل التي تشكلت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل ضرورة لتشكيل البنية الاستشارية وبيت الخبرة الوطني المتخصص في رسم ملامح مستقبل القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي، وستعمل على تحويل الأفكار المبتكرة والناجحة إلى واقع ملموس، وستدعم جهود تأهيل الخبراء والمتخصصين في مجالات تصميم المستقبل في القطاعات الحيوية.

وقال سموه: «مجالس دبي للمستقبل شبكة عالمية رائدة تخدم دبي كمدينة عالمية، وتعزز إمكانات النجاح والتميز والإنجاز، نستلهم فيها الرؤى السديدة لقيادتنا في جهودنا لصناعة المستقبل، ومواجهة التحديات التي ينطوي عليها، بما يعزز قدراتنا ويدعم جهودنا لتوظيفها في خدمة مواطني دبي وسكانها، ويمكننا من أن نكون سباقين عالمياً في تخطيط مستقبل القطاعات الرئيسة وإنشاء قطاعات جديدة تعزز ريادتنا».

وستعقد مجالس دبي للمستقبل اجتماعات لاستشراف مستقبل القطاعات الرئيسة في مدينة دبي، بمشاركة مديري الهيئات الحكومية في مدينة دبي والخبراء والمختصين ومستشرفي المستقبل.

وسيدير هذه المجالس نخبة من المسؤولين في دولة الإمارات، يتوزعون على النحو التالي:

■ مجلس دبي لمستقبل النقل برئاسة المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير.

■ مجلس دبي لمستقبل المواهب برئاسة مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي.

■ مجلس دبي لمستقبل الإعلام برئاسة المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المري.

■ مجلس دبي للذكاء الاصطناعي برئاسة وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر سلطان العلماء.

■ مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة برئاسة مدير عام هيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي.

■ مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني برئاسة المدير العام للمكتب التنفيذي لإمارة دبي، والأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سعيد العطر.

■ مجلس دبي لمستقبل أمن المجتمع برئاسة القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري.

■ مجلس دبي لمستقبل الخدمات اللوجستية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان بن سليم.

■ مجلس دبي لمستقبل المدن برئاسة مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري.

■ مجلس دبي لمستقبل الطاقة برئاسة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير.

■ مجلس دبي لمستقبل التعليم برئاسة رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم.

■ مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بلهول.

■ مجلس دبي لمستقبل التعاملات الرقمية برئاسة مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر.

وستشهد المجالس إطلاق مبادرات نوعية هادفة إلى تطوير حلول للتحديات على المستويين الوطني والعالمي، إضافة إلى إعداد تقارير ودراسات سنوية تسلط الضوء على أهم القضايا الراهنة والفرص المتوقعة، والمساهمة في إعداد أطر العمل والخطط الاستراتيجية لتنفيذ المقترحات.

ولي عهد دبي:

• «مجالس دبي للمستقبل شبكة عالمية رائدة تخدم دبي كمدينة عالمية، وتعزز إمكانات النجاح والتميز والإنجاز».