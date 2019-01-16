«تدوير» يكافح الآفات بالذكاء الاصطناعي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أفاد «تدوير»، مركز إدارة النفايات في أبوظبي، بأنه يعمل على مشروع تصميم وإنشاء نظام إنذار مبكر لمكافحة آفات الصحة العامة، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في الربط بين الأمراض الوبائية ونواقلها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيراً إلى استخدامه تقنية الاستشعار عن بعد لمراقبة الآفات وأماكن انتشارها، لتحديد الإجراءات الوقائية في حالة الإصابة لضمان عدم انتشارها.

وأكد المركز أنه ينفذ عدداً من الابتكارات والتقنيات الجديدة، التي تشمل استخدام المبيدات الطلائية المبتكرة «اسفلاي»، حيث تتضمن تكنولوجيا متطورة وحديثة لمكافحة الصراصير، واستخدام المصايد الجاذبة للحشرات الماصة للدم، خصوصاً البعوض، من خلال وسائل جذب متعددة من أهمها انبعاث ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تركيب 430 محطة ثابتة لرصد الحشرات الطائرة، لافتاً إلى انخفاض كميات المبيدات المستخدمة من 55 ألفاً و532 لتراً إلى 21 ألفاً و462 لتراً.

وأعلن المركز عن تحقيق انخفاض في نسب الإصابة بالآفات الناقلة للأمراض خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انخفضت الإصابة بالبعوض من 5.96% إلى 1%، والذباب من 12.5% إلى 1.6%، والقوارض من 7.8% إلى 6.7%، والصرصور الأميركي من 12.3% إلى 4.8%، وانخفاض الإصابة بالبعوض الناقل لمرض الملاريا من 0.4% إلى 0.04%.

وأوضح المركز أنه يقدم خدماته من خلال 322 سيارة مجهزة لمكافحة الحشرات، و1240 فنياً، و1251 من المعدات المتخصصة.