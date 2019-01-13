ولي عهد عجمان يوجه بتخصيص 270 ألف درهم لـ 54 مواطناً مشاركين في العرس الجماعي

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بتخصيص مبلغ قدره ٢٧٠ ألف درهم مكرمة ودعماً من سموّه للمشاركين في حفل الزفاف الجماعي الذي سيقام بإمارة عجمان في قاعة البيت متوحد يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٥ يناير من العام الجاري.

وخصص ولي عهد عجمان المكرمة لـ54 عريساً مواطناً من المشاركين بحفل الزفاف الجماعي، الذي تنظمه مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وثمنت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مكرمة سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتخصيص دعم مالي للمواطنين المقبلين على الزواج وممّن يشاركون في حفل الزفاف الجماعي، إذ سيتم تكريم كل عريس مشارك فيه.

وتابعت أن مكرمة ولي العهد تدلّ على حرصه ودعمه المستمر للمجتمع وأفراده، مشيرة إلى أن سموه يحرص أيضاً على بناء أسر إماراتية متماسكة سعيدة تعيش ضمن مقومات الحياة الكريمة على أرض وطن الخير والتسامح والكرم والجود الإمارات.

وأضافت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي أن إقامة العرس الجماعي لـ54عريساً مواطناً برعاية ودعم من سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، يدل على عطاء وروح وطنية ماضية بكل ثبات لإسعاد شباب الوطن ونواة مستقبله الزاهر، من خلال بناء أُسر مواطنة متماسكة قادرة على مواصلة مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولتنا الغالية الإمارات، من خلال خلق استقرار اجتماعي وحياة كريمة للجميع، لافتة إلى أن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة حثيثة من سمو ولي عهده، تعمل بكل طاقتها وإمكاناتها لتجسيد الرؤى والقيم الوطنية الراسخة لدولة الإمارات، وتعزيز بناء الأجيال من المواطنين ليكونوا خير خلف لأحسن سلف.