شرطة أبوظبي تدخل" غينيس" بأكبر رسالة حب لـ " زايد الخير "

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

دخلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية رسمياً، بأكبر رسالة حب ووفاء، للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتسلم اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، شهادة من ممثل «غينيس» بدخولها الموسوعة، وذلك بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي.

وأكد الرميثي أن المبادرة تعكس حب وتقدير أبناء الإمارات لشخصية زايد الخير، وتعد تخليداً لإرث القائد المؤسس وقيمه لتكون بصمة لإلهام الأجيال القادمة، وتحفيزهم على بلوغ طموحاتهم وآفاقهم المعرفية في خدمة بلادهم.

و أضاف أننا نستذكر مسيرة البناء والعطاء التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، ونعمل على مواصلة تحقيق المزيد من المنجزات، وتعميق وغرس مفهوم العطاء والبناء لدى أبناء الإمارات.

وتعد المبادرة من مبادرات قطاع المالية والخدمات في «عام زايد» 2018، برعاية مجموعة الفطيم. وشارك نحو 47 ألف شخص من أفراد المجتمع في التعبير من خلالها عن مدى حبهم وتقديرهم للشيخ زايد، طيّب الله ثراه.

والمبادرة، عبارة عن مقطورة متنقلة تحمل أكبر رسالة حب ووفاء، طافت جميع أنحاء إمارات الدولة والقيادات الشرطية، وذلك تخليداً لإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، والاعتزاز بجهوده في بناء الدولة وخدمة الإنسانية.