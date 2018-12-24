إطلاق تطبيق لتراخيص البناء في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي برئاسة مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري، أمس، تطبيق دبي لتراخيص البناء، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يشمل جميع إجراءات الدوائر الحكومية لتراخيص المباني، تحقيقاً لتوجيهات الحكومة بتقليص الإجراءات الحكومية والتيسير على المتعاملين.

وحضر الإطلاق أعضاء اللجنة التي تضم بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومجموعة اتصالات، و«تراخيص»، وسوق دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومراس القابضة، و«دو» إلى جانب مجموعة «تيكوم».

وأكد الهاجري أن التطبيق يسمح للمستثمرين والمطورين العقاريين بتتبع حالة الطلب وإنهاء إجراءاته عبر شاشة واحدة، فهو متكامل، ويضم كل الجهات المعنية بترخيص الإنشاءات في دبي، ويكون بمثابة نظام موحد، وهذا التطبيق سيمكِّن المستثمر والمقاول والمكتب الاستشاري من متابعة حالة الترخيص، وإلى أي مدى وصل، في حين سيكون لزاماً على كل من جهات الترخيص اعتماد الطلب من جانبها خلال فترة قياسية من تقديم الطلب، بما يكفل سرعة التعامل مع الطلبات، ومن ثم إصدار التراخيص في وقت قياسي، موضحاً أن هذا التطبيق يشمل أيضاً المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.

ويعتبر التطبيق الذكي نافذة موحدة، لمعايير البناء على مستوى إمارة دبي، ضمن لائحة موحدة يجري الإعداد لها لتكون من أكثر لوائح البناء تميزاً، ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن على مستوى العالم، في حين سيتبع ذلك مرحلة أخرى، هي إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين في تسجيل مواد البناء الجديدة الابتكارية على وجه الخصوص وغير المسجلة، لا سيما تلك التي تتمتع بمواصفات عالية تتماشى مع توجهات دبي في تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية.

التطبيق يسمح

للمستثمرين

والمطوّرين بتتبع

حالة الطلب عبر

شاشة واحدة.