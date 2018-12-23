جنايات دبي تحاكم موظفاً وصف شقيقته بـ "الحيوانة"

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي شابا إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بعد أن أبلغت طالبة خليجية 21 عاماً الشرطة ضد شقيقها الأكبر بسبب رسالة نصية بعث بها إليها وصفها فيها بـ "الحيوانة" وهدد بذبحها بسبب سفرها دون استئذان الأسرة واستئجارها شقة في إمارة دبي،

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها تلقت رسالة نصية وصوتية من شقيقها الأكبر يهددها فيها بذبحها بالسكين، كما وصفها بالحيوانة في رسالة أخرى، فبادرت بالإبلاغ عنه.

واعترف الشقيق المتهم في التحقيقات بأنه بعث لشقيقته تلك الرسائل من هاتفه لغضبه منها بسبب سفرها دون استئذان الأسرة واستئجارها شقة للإقامة بها في دبي.