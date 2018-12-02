جواز السفر الإماراتي.. الأول عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً، يُضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم وحصد المركز الأول عالمياً بجدارة، تزامناً مع «عام زايد» واليوم الوطني الـ47 للدولة.

وفاقت دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، جميع التوقعات بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً في الأول من ديسمبر 2018، متصدرة دول العالم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة لسموه على صفحته في «تويتر» عن سعادته بالإنجاز، الذي حققته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات.. ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة لسموه، أن تحقيق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية. ووجه سموه التهنئة للقيادة والشعب بهذا الإنجاز المشرف. كما وجه سموه الشكر لفريق العمل على جهودهم المشرفة، مؤكداً أن «تعزيز مكانة الإمارات، وترسيخ سمعتها الطيبة، وتيسير شؤون مواطنيها، من صلب سياستنا الخارجية».

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن «الإنجاز يُعد بمثابة ترجمة حقيقية لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية».

وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس» الذي يُعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر يمكن لحامل الجواز الإماراتي السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 84% من الدول المدرجة في المؤشر دون تأشيرة، فيما قفز جواز السفر الإماراتي من المرتبة 27 في ديسمبر 2016 إلى المرتبة الأولى عالمياً في ديسمبر 2018.

ويجسد هذا الإنجاز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، الذي تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج، حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أطلقت مبادرة «قوة جواز السفر الإماراتي» بهدف وضع جواز سفر دولة الإمارات ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، وبهذا تكون دولة الإمارات قد حققت هذا الهدف قبل ثلاثة أعوام من الموعد المحدد ضمن المبادرة.

ولا تمثل قوة جواز السفر اليوم هوية المواطن فحسب، بل هي عامل مهم يؤثر في حصوله على الفرص العالمية، وسهولة تنقله، ونوعية الحياة التي يعيشها.

وأطلقت شركة آرتون كابيتال مؤشر «باسبورت إندكس»، الذي يعمل على تصنيف جوازات سفر الدول بناء على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول.

ويُعد مؤشر «باسبورت إندكس» مقياساً عالمياً يختص بتصنيف جوازات السفر العالمية.

وقال مؤسس ورئيس مؤسسة آرتون كابيتال للاستشارات التي يصدر عنها مؤشر «باسبورت إندكس»، أرماند آرتون، إن مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول عالمياً للحكومات.

وأضاف: «نقارن بشكل مستمر جوازات سفر 193 دولة وست مناطق من أعضاء الأمم المتحدة، ونعمل على جمع البيانات بشكل مباشر ومستمر منها من خلال المعلومات المتوافرة علنا والمصادر الحكومية والهيئات الدولية، ونقرر قوة جواز السفر بناء على قدرة مواطني البلد على السفر إلى دولة أخرى دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وإمكانية الحصول على تأشيرة من المطار».

وأكد أن «جواز السفر الإماراتي شهد تقدماً لا مثيل له على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية بما يعكس المكانة الدولية المميزة لهذه الدولة، ونهنئ الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز الكبير الذي يحسب لها، ونحن سعداء للعمل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ إطلاق مبادرة قوة الجواز الإماراتي».

ومن خلال هذا الإنجاز تضاف حرية التنقل إلى العديد من دول العالم إلى قائمة الأولويات التي تقدمها دولة الإمارات لمواطنيها.

ولا تقتصر العوائد الإيجابية لسهولة التنقل على تمكين مواطني دولة الإمارات من التنقل بحرية بغرض السياحة، بل تشمل أيضاً عوائد اقتصادية وتنموية، وحتى إنسانية، من خلال تسهيل التبادل التجاري والاستثمار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات.

وتماشياً مع رؤية شاملة لتطوير الدولة والمجتمع، تمتلك دولة الإمارات أجندة للمستقبل تتبنى الابتكار وتمكين أفراد المجتمع، وتشجع التعاون الدولي والمشاركة العالمية، وتعد هذه المبادئ جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات منذ قيامها عام 1971.

عبدالله بن زايد:

«الإنجاز يُعد بمثابة ترجمة حقيقية لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، ويعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية».

84 %

من الدول المدرجة في مؤشر «باسبورت إندكس» يمكن للمواطن الإماراتي التوجه إليها دون تأشيرة.

أرماند آرتون:

«جواز السفر الإماراتي شهد تقدماً لا مثيل له خلال السنوات الماضية، ما يعكس المكانة الدولية المميزة للإمارات».