حاكم رأس الخيمة: الإمارات من أكثر التجارب الاتحادية نجاحاً واستقراراً

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن ما تحقق في ظل اتحاد الإمارات السبع من تقدم وازدهار في كافة القطاعات يؤكد أهمية هذه المسيرة التي تمثل رمزاً يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم، باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحاً واستقراراً.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ47، إن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً للتلاحم والتعاضد بين الإخوة والأشقاء، وذلك من خلال تجربة الاتحاد التي نحتفل بذكراها الـ47، إن الاتحاد يمثل الهوية الأساسية التي يفخر بها المواطن ويعتز بكونه جزءاً من كيان اتحادي قوي يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق.

وأضاف سموه أن استراتيجية الإمارات التي ركزت على بناء الإنسان والتي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه مؤسسو الاتحاد، جعلت الإنسان الإماراتي هو الأساس الذي تقوم عليه كل الآمال، وبه تتحقق كل الخطوات الرائدة التي تخطوها الدولة.

وتابع سموه «إننا في الإمارات حكومةً وشعباً نسير بخطى راسخة لنجعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وذلك بحماية مقدراتنا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسعي للتطور والارتقاء على كافة الصعد، والتطلع نحو المزيد من الإنجازات».

واختتم: «في ذكرى اتحادنا لا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات.