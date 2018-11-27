الإمارات تضع حجر الأساس لـ «مئـوية 2071» في «اجتماعات الحكومة» اليـوم

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي محطة أساسية في الطريق نحو مئوية الإمارات، وهي تجسيد لروح الفريق الواحد في دولة الإمارات التي أرساها زايد.. روح الاتحاد».

محمد بن راشد: - المستقبل يحمل الكثير من التغيرات السريعة، ونحتاج العمل بروح الفريق الواحد لنكون قادرين على الاستفادة من فرصه. - نطلق أكثر من 100 مبادرة، و7 استراتيجيات وطنية تلبي طموحات أبنائنا، وترسم ملامح مسيرة الإمارات للسنوات المقبلة. محمد بن زايد: - علّمنا زايد أن لا سقف للأحلام والطموحات، وآمال شعب الإمارات تكبر يوماً بعد يوم، وكل فرد منا يحمل مسؤولية تحقيق تلك التطلعات. - طرح الأفكار الخلاقة والمبادرات التطويرية للعمل الحكومي هو أساس لانطلاق المشاريع الناجحة، وبناء منظمات ابتكارية متقدمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن المرحلة المقبلة تتطلب منا أن نضاعف الجهد كي نحول الفرص إلى إنجاز يفخر به أبناؤنا والأجيال المقبلة.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» في أبوظبي، اليوم، في دورتها الثانية، اللقاء الوطني الأكبر من نوعه والذي يترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويضم سمو أولياء العهود ومجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في الدولة، وأبرز 500 مسؤول حكومي في مختلف القطاعات.

وتفصيلاً، تفتتح الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات باستعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال عام 2017، ومدى التماشي مع رؤية الإمارات 2021، كما سيتم إطلاق سبع استراتيجيات طويلة الأمد وأكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي ومناقشة مستهدفات الدولة خلال السنتين المقبلتين وصولاً إلى 2021.

وتهدف الاجتماعات السنوية - التي تستمر جلساتها ونقاشاتها على مدى يومين - لاستعراض الجهود والبرامج كافة التي تم إنجازها لتحقيق «رؤية الإمارات 2021»، وأهداف السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضع حجر الأساس لـ«مئوية الإمارات 2071».

وسيتم خلال الاجتماعات عرض ملامح الاستراتيجيات الوطنية التي تتضمن سبع خطط استراتيجية في مجالات الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والأجندة الثقافية، واستراتيجية التشغيل، ومهارات المستقبل، وجودة الحياة، والعلوم المتقدمة.

وفي هذا الإطار، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي محطة أساسية في الطريق نحو مئوية الإمارات، وهي تجسيد لروح الفريق الواحد في دولة الإمارات التي أرساها زايد.. روح الاتحاد»، مضيفاً سموه أن «المستقبل يحمل الكثير من التغيرات السريعة، ونحتاج العمل بروح الفريق الواحد لنكون قادرين على الاستفادة من فرصه».

كما ذكر سموه: «نطلق أكثر من 100 مبادرة، وسبع استراتيجيات وطنية تلبي طموحات أبنائنا وترسم ملامح مسيرة الإمارات للسنوات المقبلة». وتابع سموه: «الاجتماعات الحكومية هي وطنية تنموية، ومسؤولية يتشارك بها كل القطاعات للوصول إلى مئوية 2071».

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «علمنا زايد أن لا سقف للأحلام والطموحات، وآمال شعب الإمارات تكبر يوماً بعد يوم، وكل فرد منا يحمل مسؤولية تحقيق تلك التطلعات».

وقال سموه إن «طرح الأفكار الخلاقة والمبادرات التطويرية للعمل الحكومي هو أساس لانطلاق المشاريع الناجحة وبناء منظمات ابتكارية متقدمة تسهم في مسيرة التقدم والازدهار التي تنشدها دولة الإمارات العربية المتحدة، فكل مبادرة تعد لبنة في تعزيز عملية التنمية، وكل مبادر هو مساهم أساسي في مستقبل الإمارات وشعبها».

وأكد سموه «مسؤولية أفراد المجتمع كافة في تحقيق الريادة، فمستقبل الإمارات مسؤولية في أعناقنا جميعاً، والمرحلة المقبلة تتطلب منا أن نضاعف الجهد كي نحول الفرص إلى إنجاز يفخر به أبناؤنا والأجيال المقبلة».

وشدد سموه على «أهمية دور أبناء الوطن في المرحلة المقبلة، فدولة الاتحاد التي أسسها زايد ويقودها خليفة قادرة على كسب كل الرهانات، والوصول إلى أهدافها وطموحاتها بجهود أبنائها».

مناقشة أولويات العمل الحكومي

7 خطط استراتيجية في مجالات الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والأجندة الثقافية، واستراتيجية التشغيل، ومهارات المستقبل، وجودة الحياة، والعلوم المتقدمة. - دولة الاتحاد التي أسسها زايد ويقودها خليفة قادرة على كسب كل الرهانات والوصول إلى أهدافها وطموحاتها بجهود أبنائها.

تهدف «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» إلى توفير منصة، تجمع بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات التنموية ورسم الخطط والبرامج وسياسات العمل ذات الصلة بهذه القطاعات، علاوة على مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق في ما بينها، وبدء العمل في التخطيط لمئوية الإمارات 2071، حيث تشكل «مئوية الإمارات 2071» برنامج عمل حكومي شامل وموسع، يتضمن وضع استراتيجيات وطنية بعيدة المدى، لتكريس سمعة الإمارات إقليمياً ودولياً، وتمكينها معرفياً واقتصادياً ومجتمعياً، وتوفير مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية، بعيداً عن النفط، والاستثمار في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاضد والتلاحم المجتمعي.

ويجتمع أكثر من 500 مسؤول حكومي من سمو أولياء العهود ورؤساء المجالس التنفيذية في الإمارات السبع، إلى جانب الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية الاتحادية، ورؤساء الجهات الحكومية المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري عموم الجهات الاتحادية، ومديري عموم الجهات المحلية، لطرح أكثر من 100 مبادرة ومشروع وسبع استراتيجيات في قطاعات حيوية تمهد الطريق نحو السنوات العشر المقبلة، إلى جانب ست جلسات معرفية ومحاضرات في القيادة والإدارة الحكومية والذكاء الاصطناعي وسواها.

ويناقش المجتمعون 24 موضوعاً، تتناول مجالات الأمن والسلامة، والتعليم العالي والمهارات المتقدمة، والخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية، والتسامح، وكفاءة الإنفاق، والعطاء والتنمية، والصناعة، والثقافة، والأمن الغذائي، والعلوم المتقدمة، والرقابة المالية، والتوازن بين الجنسين، والاقتصاد، والخدمات الصحية، والتعليم العام، والتوطين، والطاقة والمياه، والبنية التحتية والإسكان، وكفاءة النظام القضائي، والبيئة والبلديات، والإعلام، والمجتمع، والشباب، والتنافسية والبيانات، كما سيتم عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة التي تطرح أهم التحديات والسيناريوهات المتوقعة خلال العقود الخمسة المقبلة، وكيفية وضع الخطط الملائمة لها. أبوظبي - الإمارات اليوم