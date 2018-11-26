أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة تعم الدولة حتى يوم غدٍ

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

شهد معظم مناطق الدولة أمس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تزايد السحب الركامية والرياح النشطة إلى قوية السرعة، والتي تقل تدريجياً ليل اليوم، ونهار غدٍ، على أن يبقى الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، فيما تستمر فرصة سقوط أمطار خصوصاً شرقاً وشمالاً، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة. وأرجع المركز الوطني للأرصاد أسباب التقلبات الجوية إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة من الشمال الغربي.

وذكر المركز أن هذا المنخفض يؤدي إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، حيث يستمر تكون السحب على مناطق متفرقة من الدولة مع تطور بعضها إلى سحب ركامية يصاحبها سقوط الأمطار، كما تعمل الجبال الشرقية والشمالية من الدولة على تطور السحب الركامية الممطرة لتكون متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

وأفاد المركز بأن الرياح ستتحوّل اليوم إلى شمالية غربية نشطة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يبدأ غرباً ويمتد تدريجياً على السواحل وبقية مناطق الدولة، وتكون الرياح قوية أحياناً مع السحب الركامية، كما يضطرب البحر في الخليج العربي وبحر عمان ويصبح شديد الاضطراب مع السحب الركامية.

ودعا المركز قادة المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، بسبب انخفاض مدى الرؤية الأفقية مع تزايد الغبار والأتربة المثارة وسقوط الأمطار، كما نصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية خصوصاً في الأماكن القريبة من المرتفعات، مشدداً على ضرورة عدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.