"الإمارات للبحث والإنقاذ" يمد يد العون للدول المنكوبة

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

نفذ فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في شرطة أبوظبي، ، تمريناً لقياس الجاهزية على مدار 36 ساعة في منطقة الشليلة، استعداداً لإعادة تصنيفه ضمن فئة الثقيل بما يعزز مكانة الإمارات عالمياً وجهودها في البحث والإنقاذ، بالتعامل مع حالات الكوارث الطبيعية، وإدارة العمليات، وتقديم خبراتها وتجاربها في التمارين المشتركة، والإسهام في رفع كفاءة المنظومة الدولية في البحث والإنقاذ.

وأكد مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، اللواء علي خلفان الظاهري، أن " الفريق حقق سمعة جيده بين فرق الانقاذ العالمية و يتطلع من خلال الدعم المتوفر ان يصبح من أفضل فرق الإنقاذ عالميا بفضل اهتمام و دعم القيادة في اعداده و تجهيزه لتمثيل دولة الامارات بالتعاون مع الأمم المتحدة لمد يد العون و المساعدة للدول المنكوبة ".

واكد الظاهري، ان "فريق الامارات للبحث و الانقاذ يأتي تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في مد يد العون و المساعدة إقليمياً وعالمياً"، مشيدا "بمشاركات الفريق السابقة منذ تأسيسه و الاهداف السامية التي يعمل اعضاؤه على تحقيقها ، وفق رؤية استراتيجية القيادة العامة لشرطة ابوظبي ، متمنيا لهم التوفيق في المهام الانسانية و الاستفادة من التمارين و تطبيق أفضل معايير السلامة خلال تنفيذ الاعمال و المشاركات في عمليات البحث و الانقاذ ،كما رحب اللواء علي الظاهري بالأعضاء المنظمين حديثا للفريق و اشاد بجهودهم وإنجازاتهم السابقة".

وكان اللواء الظاهري قام بزيارة لفريق الامارات للبحث و الانقاذ في منطقة الشليلة ، بحضور العقيد زايد الهاجري مدير مديرية الطوارئ و السلامة العامة و المقدم احمد الكندي رئيس فريق الامارات للبحث و الانقاذ ، و اطلع على عمليات البحث و الانقاذ في موقع التمرين و ابرز المستجدات و التطورات و تجهيزات الفريق في تمرين قياس مدى الجاهزية و المستوى الذي وصل اليه لإعادة تصنيفه ضمن فئة الثقيل من قبل الهيئة الدولية للبحث و الانقاذ في الامم المتحدة خلال العام المقبل .

وأوضح مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، بالانابة العقيد زايد الهاجري " ان جاهزية وكفاءة الفريق الذي يتمتع بسمعة دولية جاء ذلك نتيجة لدعم و رؤية القيادة الرشيدة و بتوفير الإمكانيات اللازمة ليحقق قفزات نوعية ومتطورة في مجال البحث والإنقاذ إقليمياً ودولياً".

وأشار إلى جهود الكفاءات الوطنية وإسهاماتها في تطوره، واهتمامها بمواكبة المستجدات الحديثة في مجال البحث والإنقاذ، ومواصلة التمارين المشتركة مع الفرق المماثلة في عدد من الدول.

ومن جانبه اكد رئيس فريق الامارات للبحث و الانقاذ المقدم احمد الكندي ، ان الفريق يحظى بدعم و اهتمام كبيرين ،لافتاً الى زيارة مدير قطاع العمليات المركزية تأتي من منطلق حرصه على متابعة الفريق عن قرب ،و الاطلاع على المستجدات من ارض الواقع و دعم اعضاء الفريق معنويا ، حيث كان لهذه الزيارة الاثر الطيب في تقديم افضل النتائج التي تعزز جهوده في عمليات الانقاذ إقليمياً وعالمياً .