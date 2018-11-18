«الإمارات للفضاء» توقع اتفاقية لتدريب فريق البحرين للفضاء

المصدر: المنامة - الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين، وجامعة خليفة، توقيع إعلان مبادئ لتدريب فريق البحرين للفضاء، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة من معرض البحرين الدولي للطيران، الذي اختتم أخيراً.

وسيتعاون الطرفان بموجب إعلان المبادئ على تدريب فريق البحرين للفضاء على تقنيات الأقمار الاصطناعية، وخطوات تصميمها وبنائها، وإجراء الاختبارات عليها، ومن ثم إطلاقها وتشغيلها والتحكم فيها، إلى جانب التعاون على بناء قمر اصطناعي مصغر للاستفادة منه في عدد من التطبيقات التي تخدم البحث العلمي، وتنفيذ عدد من الدراسات المتعلقة بالبيئة.

وقال وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، إن «القطاع الفضائي الوطني في الإمارات وصل إلى مكانة متقدمة من التطور، تسمح بنقل الخبرات إلى الأشقاء في المنطقة، وهو ما برهن عليه القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال النجاحات التي حققتها مجموعة من البرامج والمبادرات الفضائية الطموحة التي أطلقتها الإمارات أخيراً، وتتنوّع بين برنامج الإمارات لرواد الفضاء ومشروع (مسبار الأمل) لاستكشاف كوكب المريخ إلى القدرات التصنيعية للأقمار الاصطناعية والمتطورة ومدينة المريخ العلمية، فضلاً عن التكنولوجيا الفريدة في قمر (خليفة سات) الذي جرى إطلاقه الشهر الماضي».