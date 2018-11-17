الحمادي يبتكر تطبيقات تنقل المتدربين إلى الأقمار الاصطناعية وحقول النفط

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تمكّن المهندس المواطن، أحمد الحمادي، من ابتكار تطبيقات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتقنية الواقع المعزّز، لتوفير بيئة آمنة للمتدربين الجدد في قطاعات الصحة، والفضاء، والطيران، والنفط والغاز، والسياحة، والشرطة، والدفاع. وتتيح التطبيقات الجديدة «الفرصة للمتدربين للتفاعل والتجوّل بين مكونات بيئة العمل دون الحاجة إلى وجودهم فعلياً، خصوصاً في الأماكن التي يمكن تعرّضهم فيها للخطر».

وأوضح الحمادي، الحاصل على ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات، لـ«الإمارات اليوم»، أن التطبيقات التي ابتكرها تتيح للأطباء الحصول على بيانات المريض كاملة، ورؤية الأشعة بتقنية الهولوغرام دون الحاجة إلى الأوراق، بالاعتماد على الأوامر الصوتية، فيما يسمح التطبيق للمتدرب بمشاهدة القمر الاصطناعي وكأنه موجود فعلياً أمامه.