تعرف إلى ...حالة الطقس لليومين المقبلين

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

تشهد الدولة اليوم طقس صحو إلى غائم جزئي على بعض المناطق خاصة شرقاً ومغبر أحيانا نهاراً، وكانت الرياح جنوبية شرقية تحولت إلى شرقية وشمالية شرقية بسرعة من 18 إلى 30 كم/س، فيما وصلت إلى 40 كم/س على البحر الذي كان متوسط إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

و توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غدا الجمعة غائم جزئي إلى غائم أحياناً، مع تكاثر السحب ليلاً على السواحل والمناطق الغربية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية بسرعة تتراوح من 18 كم/س، إلى 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن طقس السبت أفاد المركز بأنه سيكون غائم جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، مع احتمال عودة سقوط أمطار، خاصة غرباً وعلى السواحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر والمساء وتكون مثيرة للغبار والأتربة، حيث ستكون جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر، ويكون شديد الاضطراب ليلاً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.