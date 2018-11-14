حاكم عجمان يقدم مساعدات عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات في الأردن

المصدر: عمان - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مساعدات مالية وإنسانية عاجلة لتوفير طرود غذائية وتجهيزات شتوية للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الفيضانات القوية التي اجتاحت المناطق الجنوبية في الأردن خلال الأيام القليلة الماضية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مكتب هيئة الأعمال الخيرية في الأردن والجهات الرسمية المحلية المعنية والجمعيات الخيرية الأردنية.

وتأتي هذه المكرمة خلال زيارة صاحب السمو حاكم عجمان للمملكة الأردنية الهاشمية اليومين الماضين اطلع خلالها من القائمين على مكتب هيئة الأعمال الخيرية في الأردن على ما تعرضت له بعض المدن والمحافظات منها محافظة مأدبا ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم ووادي موسى والجفر في الجنوب ومناطق أخرى جراء أمطار غزيرة وسيول وفيضانات قوية شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأطلق سموه أثناء زيارته - التي رافقه فيها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية و سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة حمد عبدالله بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو الحاكم وعدد من كبار المسؤولين - "حملة الشتاء في الأردن " لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة وأمر بتنفيذها وتطبيقها ومتابعة خطواتها حيث قدم سموه تبرعا سخيا لتنفيذ عدد من مشاريع الشتاء في المناطق الأكثر فقرا وحاجة وتتركز على توفير البطانيات وكسوة الشتاء والمدافئ وتوفير وقود التدفئة.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن دولة الإمارات أصبحت الأولى في تقديم الخدمات الإنسانية لشعوب العالم كافة وأثبتت أنها دائما سباقة في أعمال الخير ومساندة كل عمل إنساني في أي مكان وذلك من خلال نهجها الفريد من نوعه في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني وفتح الأبواب على مصرعيها أمام الجميع لمد يد العون ومساعدة الشعوب والدول المحتاجة.

وأشاد سموه - خلال إطلاق الحملة - بما تقوم به هيئة الأعمال الخيرية في مركزها الرئيسي في عجمان وعبر مكتبها في العاصمة الأردنية عمان من دعم ومساندة وأنشطة وبرامج في الأردن وغيرها من الدول .. معربا عن فخره واعتزازه بدور الهيئة وأعمالها وطرحها للمبادرات الإنسانية ومشاركتها ودورها المتميز الذي تضطلع به في خدمة مسيرة الخير التي تتبناها الدولة وتقديم العون لكل محتاج ومعوز.

وأوضح صاحب السمو حاكم عجمان أن ما تقدمه هيئة الأعمال الخيرية في عجمان من برامج خيرية يصب في النهج الذي تبنته دولة الإمارات ومؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " ويسير على نفس الطريق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات للوقوف بجانب الأشقاء وتقديم العون والمساعدات الإنسانية بهدف التخفيف عن المجتمعات الفقيرة والسعي لرفع المعاناة عنها.

وقال علينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون لمساعدة الأسر المتعففة من خلال طرح مبادرات منها إقامة المعامل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعاهد المهنية حتى يستطيعوا مساعدة أنفسهم بأنفسهم .. موضحا أن مثل هذه الأعمال هدفها مشاركة أفراد المجتمع في البحث عما يفيد الأسرة الفقيرة.

وأشاد سموه بمتابعة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان والقائمين عليها والذين يؤكدون دائما التزام إمارة عجمان بمسؤولياتها الإنسانية تجاه المحتاجين والأسر المتعففة والفقيرة في الدول الشقيقة .. داعيا لمواصلة دورها الريادي في العمل الخيري وتقديم المزيد من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية والمشاريع التنموية التي تفي بمتطلبات الحياة الكريمة للأشقاء في الأردن.

والتقى صاحب السمو حاكم عجمان - خلال زيارته ومرافقوه - بمجموعة من الأيتام المكفولين لدى الهيئة في الأردن وعدد من أمهات الأيتام المستفيدات من مشاريع القروض الصغيرة وعدد من طلبة العلم الذين يدرسون على كفالة سموه وذلك استمرارا لنهج سموه في تفقد أحوال الأيتام المكفولين في الأردن والاطمئنان على أوضاعهم سنويا.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان تنطلق من حكم العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين .. موضحا أن عمل الهيئة في الأردن سيستمر من خلال طرح المبادرات التي تشجع على إقامة مشاريع صغيرة ودراستها وتنفيذها حسب الأولوية والحاجة بما يعود بالنفع والفائدة على الأسر المتعففة والمحتاجة وأفراد المجتمع الأردني.

وثمن توجيهات سموه المستمرة للهيئة بدعم المشاريع والمبادرات في الأردن وتقديم العون والمساعدة للجميع .. مؤكدا أن ما تقدمه الهيئة من دعم لم يكن ليتحقق لولا توجيهات سموه ودعمه المتواصل لها .