زيادة رواتب موظفي حكومة أم القيـوين بنسبة 100%

المصدر: أم القيوين - وام

أصدر صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، قراراً رقم (6) لسنة 2018، بزيادة رواتب موظفي حكومة إمارة أم القيوين بنسبة 100%، وذلك احتفاءً بمرور 100 عام على مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «مئوية زايد».

وتأتي المبادرة تعزيزاً للدور الذي تنتهجة حكومة الدولة بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السموّ حكام الإمارات، بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات.