أمطار ورياح نشطة اليوم.. وتحسن تدريجي غداً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتواصل اليوم حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها مناطق متفرقة من الدولة على فترات، خصوصاً على الجزر وبعض المناطق الساحلية، على أن يشهد الطقس تحسناً تدريجياً ونسبياً اعتباراً من غدٍ.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس، لليوم الثاني على التوالي، أمطاراً متفاوتة الشدة ورياحاً نشطة كانت مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وصلت سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي شهد اضطراباً في الموج غرباً في الخليج العربي.

وأرجع المركز في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، حالة عدم الاستقرار الجوي إلى امتداد منخفض سطحي من البحر الأحمر يؤدي إلى تكوّن سحب (رعدية ممطرة أحياناً) في وسط السعودية، موضحاً أن هذه السحب تتحرك في اتجاه الدولة على شكل موجات متلاحقة، لتتطور إلى سحب ركامية، تؤدي إلى سقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر في مستوى الرؤية الأفقية، كما تؤدي كذلك إلى اضطراب البحر.

وأفاد المركز بأن أكثر المناطق تأثراً بعدم الاستقرار الجوي في الدولة، هي السواحل والمناطق الشمالية والداخلية الشمالية للدولة، مناشداً قائدي المركبات على الطرق السريعة والمفتوحة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، بسبب تدني الرؤية الأفقية الناتجة عن الرياح النشطة والأمطار، محذراً في الوقت ذاته من ارتياد البحر بسبب اضطراب الموج وارتفاع حدة الرياح.

وعن مدى تأثر الدولة بسوء الأحوال الجوية الذي تشهده بعض المناطق في السعودية والكويت والأردن، أكد المركز أن المنطقة كلها تتأثر بنظام ضغط جوي شامل ناتج عن منخفض رئيس في طبقات الجو العليا الموجودة في البحر المتوسط وشمال السعودية، وآخر في البحر الأحمر يعرف باسم «منخفض السودان».

وقال: «الضغط الناتج عن المنخفضين يؤدي إلى تولّد سحب رعدية ممطرة في غرب السعودية، وتمتد هذه السحب شمالاً نحو الكويت والأردن، بينما يكون تأثيرها محدوداً في الدولة لكونها تقع على أطراف هذا الضغط».

وأفاد المركز بأن طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، مع استمرار تكوّن السحب الركامية التي قد تكون رعدية ممطرة، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، مؤكداً أن الرياح ستكون شمالية غربية بسرعة تراوح من 15 كيلومتراً في الساعة إلى 28 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة خصوصاً على البحر الذي يكون متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، بينما يظل متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس غداً، توقع المركز أن يكون صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تراوح من 15 كيلومتراً في الساعة إلى 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة أحياناً على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأكد المركز أن طقس الخميس سيكون صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تراوح من 15 كيلومتراً في الساعة إلى 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة أحياناً على البحر، الذي يظل خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وذكر أن يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً على بعض المناطق، مع تزايد الفرص لتكوّن السحب الركامية شرقاً وشمالاً، لافتاً إلى أن حركة الرياح ستنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وقال: «الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية، بسرعة تراوح من 18 كيلومتراً في الساعة، إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان».

414 بلاغاً لأضرار الطقس في أبوظبي

أعلنت بلدية أبوظبي، أنها استجابت لنحو 414 بلاغاً تلقتها مساء أول من أمس، من الجمهور لإصلاح المرافق التي تضررت نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة وسقوط كميات من الأمطار، موضحة أن 124 بلاغاً استقبلها مكتب الطوارئ في البلدية، عبر «واتس أب»، وأكثر من 290 مكالمة هاتفية تركزت في مجملها حول حالات سقوط أشجار وتجمع مياه أمطار ورمال وسقوط لوحات في الطرقات.

ولفتت البلدية إلى تلقيها بلاغات حول تضرر بعض أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى بلاغات بشأن التحويلات المرورية في الطرقات، مشيرة إلى أن أغلب البلاغات وردت من جزيرة أبوظبي والشهامة والرحبة وطريق أبوظبي - دبي.

وذكرت أن عشرات الفرق المتخصصة باشرت على الفور إصلاح الأضرار، إذ أعدت مسبقاً خطة لمواجهة موسم الأمطار، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.