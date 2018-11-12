«الأرصاد»: رياح نشطة وبحر مضطرب وأمطار رعدية اليوم وغداً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

شهدت مناطق مختلفة من الدولة مساء أمس، رياحاً شديدة وسقوط أمطار متفرقة، فيما تلقى مواطنون ومقيمون، رسائل تحذيرية على هواتفهم المحمولة من الشرطة، تنبهم إلى اضطراب الأحوال الجوية، وتدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنها انتهت من المرحلة الأولى من المنظومة الوطنية للإنذار المبكر بتفعيل البث الخلوي على الهواتف المحمولة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتمكين الجهات من إرسال التحذيرات للجمهور.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتواصل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها مناطق متفرقة في الدولة على فترات، خصوصاً على الجزر وبعض المناطق الساحلية، حتى غد، لافتاً إلى استمرار تكوّن سحب ركامية (رعدية ممطرة أحياناً)، تكون مصحوبة برياح نشطة إلى قوية قادمة من شرق الجزيرة العربية، تكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

ولفت إلى تزايد احتمالات سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية والشمالية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون مضطرباً في الخليج العربي وبحر عمان.

ودعا المركز قائدي المركبات على الطرق السريعة والمفتوحة إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، بسبب تدني الرؤية الأفقية الناتجة عن الرياح النشطة، محذراً من ارتياد البحر بسبب اضطراب الموج وارتفاع حدة الرياح.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة بعد ظهر أمس، أمطاراً متفاوتة الشدة ورياحاً نشطة كانت مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وصلت سرعتها إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي شهد اضطراباً في الموج غرباً في الخليج العربي.

وأفاد المركز بأن طقس يوم غد سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، مع استمرار تكوّن السحب الركامية التي قد تكون رعدية ممطرة، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، مؤكداً أن الرياح ستكون شمالية غربية بسرعة تراوح من 15 كيلومتراً إلى 28 كيلومتراً، تصل إلى 38 كيلومتراً خصوصاً على البحر الذي يكون متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، بينما يظل متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس بعد غد الأربعاء توقع المركز أن يكون صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تراوح من 15 كيلومتراً إلى 25 كيلومتراً، تصل إلى 35 كيلومتراً أحياناً على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأكد المركز أن طقس يوم الخميس سيكون صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تراوح من 15 كيلومتراً إلى 25 كيلومتراً تصل إلى 35 كيلومتراً أحياناً على البحر الذي يظل خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

شرطة أبوظبي ترفع مستوى الجاهزية

رفعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مستوى الجاهزية والاستعداد لتغيرات الطقس الحالية وهطول الأمطار، بتكثيف الدوريات وسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ وفرق المسطحات المائية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال مراكز القيادة والتحكم في أبوظبي والعين والظفرة لضمان سلامة الجمهور وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة. وأكدت مواصلة العمل مع الجهات المعنية، لمواجهة حالات الطوارئ المتوقعة بسبب التقلبات الجوية وسرعة الرياح والأتربة حفاظاً على سلامة الجميع، داعية الجمهور إلى متابعة النشرة الجوية للتعرف إلى حالة الطقس تحسباً للتغيرات الجوية الطارئة. ودعا قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الأحوال الجوية الممطرة واتباع قواعد وإجراءات السلامة. وطالب السائقين -عند وقوع حادث مروري بسبب المطر- بالتواصل مع مراكز القيادة والتحكم على خط الطوارئ 999.