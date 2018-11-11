"الأرصاد" : طقس غير مستقر حتى الثلاثاء

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتواصل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها مناطق متفرقة في الدولة على فترات، وخاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية، حتى الثلاثاء، لافتاً إلى استمرار تكوّن سحب ركامية، رعدية ممطرة أحياناً، تكون مصحوبة برياح نشطة إلى قوية قادمة من شرق الجزيرة العربية، تكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

ولفت إلى تزايد احتمالات سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية والشمالية، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة تصل إلى 40 كم/س، على البحر الذي يكون مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان.

ودعا المركز قائدي المركبات على الطرق السريعة والمفتوحة إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية الأفقية الناتجة عن الرياح النشطة، محذراً من ارتياد البحر بسبب اضطراب الموج وارتفاع حدة الرياح.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة بعد ظهر اليوم، أمطارا متفاوتة الشدة ورياحا نشطة كانت مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وصلت سرعتها إلى 40 كم/س على البحر الذي شهد اضطراباً في الموج غرباً في الخليج العربي.

وأفاد المركز بأن طقس الثلاثاء سيكون غائما جزئياً بوجه عام، مع استمرار تكوّن السحب الركامية التي قد تكون رعدية ممطرة، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، مؤكداً أن الرياح ستكون شمالية غربية بسرعة تتراوح من 15 كم/س إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س خاصة على البحر الذي يكون متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، بينما يظل متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس الأربعاء توقع المركز أن يكون صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأكد المركز أن طقس الخميس سيكون صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح من 15 كم/س إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س أحياناً على البحر الذي يظل خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.