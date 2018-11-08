ترشيح 4000 عمل لـ «إنجازات إماراتية» خلال 24 ساعة

المصدر: مصباح أمين ووام - دبي

تواصل حملة الترشيح لـ «إنجازات إماراتية يفخر بها زايد» تحقيق معدلات غير مسبوقة في التفاعل الجماهيري، عقب إطلاقها من خلال تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهه بتكريم الإنجازات الإماراتية التي يفخر بها زايد في المجالات المختلفة ضمن مبادرة أوائل الإمارات، وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني وعام زايد، وبلغ عدد الترشيحات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة أكثر من 4000 طلب ترشيح تم تسلمها خلال أقل من 24 ساعة من إطلاق الحملة.

وجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الإنجازات الوطنية التي تعكس مسيرة زايد خلال حفل تكريم وطني بما يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في ريادة مسيرة التنمية بسواعد إماراتية في المجالات كافة.

ودعا سموه الجمهور إلى ترشيح الإنجازات، قائلاً: «سنفتح لشعبنا باب التصويت ليختاروا بأنفسهم أهم المشاريع التي يرون أنها أثرت في مسيرة دولتهم.. مشاريع يرونها امتداداً لمسيرة زايد.. ووصايا زايد.. ورؤية زايد لمستقبل دولتنا.. رشحوا المشاريع على وسم #أوائل_الإمارات لنكرّم فرق العمل ونخلد جهودهم في صفحات تاريخنا».

كما تداول متابعو وسائل التواصل الاجتماعي الوسم #أوائل_الإمارات أكثر من 1.5 مليون مرة ما جعله يتصدر قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في الدولة، فيما عبرت الفرق القائمة على الإنجازات التي ذكرها سموه في تغريدته عن فخرها واعتزازها باعتبارها نماذج وطنية مشرفة لإنجازات يفخر بها زايد.

وشارك الجمهور بترشيح إنجازات مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب، وجامعة الإمارات، ومصدر، وطيران الإمارات، ومترو دبي.

ورشحت المواطنة عائشة سيف الخاجة، عبر «تويتر» المدينة الجامعية في الشارقة، لأنها تحتضن الجامعة الأميركية وجامعة الشارقة وكلية الفنون الجميلة وكليات التقنية العليا والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي وأكاديمية شرطة الشارقة وكلية الطب ومستشفى جامعة الشارقة ومعهد الدراسات والبحوث وقاعة المدينة الجامعية والمعهد القضائي.

فميا رشح المواطن عبيد بن توق، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعتبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، حيث تستخدم مراحل المجمع تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة لتوفير الطاقة النظيفة للمواطنين والمقيمين في دبي.

وقال محمد الشمري «أرشح (خليفة سات) ومشروع مركز محمد بن راشد للفضاء لإرسال رائدي فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، وأبهر المشروع العالم بقدرة الدولة وسرعة نموها في شتى المجالات خصوصاً العلمية».

ورشحت شيخة الكبيسي، مسجد زايد الكبير، الذي يعتبر صرحاً إسلامياً بارزاً في دولة الإمارات ويعد خامس أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والجامع الأموي في دمشق، ومسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء.

وتستمر حملة أوائل الإمارات بتسلّم الترشيحات من خلال الموقع الإلكتروني www.uaepioneers.gov.ae، حتى يوم 18 من نوفمبر الجاري.

ميدالية خاصة

تهدف مبادرة أوائل الإمارات إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها، وتبرز الإنجازات الإماراتية منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى اليوم، والتي تعكس قيم الاتحاد وترفع علم الدولة في كل المحافل، فيما يتم تكريمهم بميدالية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن حفل سنوي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات في كل عام.

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مليون مرة تداول متابعو وسائل التواصل الاجتماعي وسم #أوائل_الإمارات.

مسجد زايد الكبير مرشح لـ«إنجازات إماراتية» كونه صرحاً إسلامياً بارزاً في الدولة.