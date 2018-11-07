محمد بن راشد يدعو إلى الاحتفال بمشاريع ستترك بصمتها في تاريخ الإمارات

المصدر: دبي - وام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكريم الإنجازات الإماراتية التي يفخر بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجالات المختلفة، ضمن مبادرة أوائل الإمارات، وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني و«عام زايد».

نائب رئيس الدولة: - «سنحتفل بمشاريع أقامتها دولتنا، سيفرح بها زايد لو كان معنا». - «سنحتفل بإنجازات ثقافية واجتماعية واقتصادية وعلمية، ستترك أثرها في بلدنا».

جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم المشاريع الوطنية، التي تعكس مسيرة زايد خلال حفل تكريم وطني، وبما يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات - منذ تأسيسها - في ريادة مسيرة التنمية بسواعد إماراتية في المجالات كافة.

وأكد سموه أن الاحتفال «هذا العام بأوائل الإمارات بشكل مختلف، لن نحتفل بشخصيات سنحتفل بإنجازات، سنحتفل بمشاريع ستترك بصمتها في تاريخ الإمارات، مشاريع أقامتها دولتنا، سيفرح بها زايد لو كان معنا، مشاريع ثقافية واجتماعية واقتصادية وعلمية وبنية تحتية ستترك أثرها في مسيرة بلدنا».

وأضاف سموه: «لدينا مشاريع كمتحف اللوفر وبرج خليفة ومترو دبي ومستشفى كليفلاند، مشاريع كأمير الشعراء وتحدي القراءة وشاعر المليون، مشاريع كجامعة خليفة والجامعة الأمريكية في الشارقة ومتحف الاتحاد ومسبار المريخ».

ودعا سموه الجمهور إلى ترشيح الإنجازات، قائلاً: «سنفتح لشعبنا باب التصويت ليختاروا بأنفسهم أهم المشاريع التي يرون أنها أثرت في مسيرة دولتهم، مشاريع يرونها امتداداً لمسيرة زايد، ووصايا زايد، ورؤية زايد لمستقبل دولتنا، رشحوا المشاريع على وسم #أوائل_الامارات لنكرم فرق العمل ونخلد جهودهم في صفحات تاريخنا».

وتهدف مبادرة أوائل الإمارات إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة، وتسليط الضوء على إنجازاتها، وتبرز الإنجازات الإماراتية منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى يومنا، والتي تعكس قيم الاتحاد وترفع علم الدولة في المحافل كافة، فيما يتم تكريمهم بميدالية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن حفل سنوي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات في كل عام.

ويمكن للجميع ترشيح الإنجازات من خلال الموقع الإلكتروني www.uaepioneers.gov.ae، وحتى تاريخ 18 نوفمبر 2018، فيما تقوم اللجنة القائمة على مبادرة «أوائل الإمارات» بفرز الأسماء والمشاركات، وإعداد قوائم للتأكد منها ومطابقتها مع الجهات المعنية والمختصة وتصنيفها.

الجدير بالذكر أن المبادرة انطلقت عام 2014، فيما كرمت خلال دوراتها السابقة 139 شخصية ووجهة من إمارات الدولة كافة، خلال الدورات السابقة في قطاعات مختلفة، واحتفت بقصص نجاحهم وتميزهم، وحصدت المبادرة تفاعلاً في مواقع التواصل الاجتماعية، وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين تداول لوسم #أوائل_الإمارات للمبادرة، من خلال الموقع الإلكتروني.