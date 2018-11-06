«زايد للاستدامة» تختار الفائزين بدورة 2019

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

اجتمعت لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة أول من أمس، لاختيار 10 فائزين بدورة الجائزة لعام 2019 ضمن فئاتها الخمس. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز السنوي يوم 14 من يناير المقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وأطلقت القيادة جائزة زايد للاستدامة عام 2008 تحت اسم «جائزة زايد لطاقة المستقبل»، وهي جائزة عالمية مستوحاة من رؤية وإرث الأب المؤسس لدولة الإمارات المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

وجرى في وقت سابق من هذا العام وتزامناً مع إطلاق مبادرة «عام زايد»، تطوير الجائزة وتوسيع نطاق تركيزها الاستراتيجي لدعم مجموعة واسعة من الحلول، جنباً إلى جنب مع الطاقة، لتشمل الصحة والغذاء والمياه، مع الحفاظ على فئة المدارس الثانوية العالمية. وجاءت هذه الخطوة استجابة للتحديات المتغيرة التي يواجهها العالم في مجال التنمية المستدامة، ولتكون الجائزة تحت مسماها الجديد «جائزة زايد للاستدامة»، أكثر انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأجندة الوطنية لدولة الإمارات، مواصلة بذلك مسيرتها الحافلة بالإنجازات.

وتخضع جميع الطلبات المقدمة لعملية تقييم دقيقة من ثلاث مراحل، تبدأ بقيام إحدى شركات البحث والتحليل الدولية المرموقة بدراسة الطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها لشروط ومعايير المشاركة، ومن ثم تقوم لجنة الاختيار، المؤلفة من مجموعة من الخبراء والمختصين، بتقييم الجوانب التقنية والإبداعية واختيار القائمة النهائية للمرشحين. وفي المرحلة الأخيرة، تجتمع لجنة التحكيم، التي تضم رؤساء دول سابقين ووزراء من دولة الإمارات ورجال أعمال وشخصيات بارزة في مجال الأعمال الإنسانية، لاختيار الفائزين بالجائزة.

وقال الرئيس السابق لجمهورية آيسلندا رئيس لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة، أولافور راغنار غريمسون: «اكتسبت الجائزة سمعة عالمية مرموقة خلال مسيرة 10 سنوات حافلة بتكريم وتحفيز المشروعات والحلول في قطاع الطاقة النظيفة. وإنه لمن دواعي سروري أن أترأس لجنة تحكيم الجائزة التي توسع اليوم من آفاق تأثيرها لتغطي مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من الحلول والمشروعات في مجال الاستدامة».

وقال وزير الدولة المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، تواصل جائزة زايد للاستدامة العمل على تحفيز وتفعيل مشاركة الجيل المقبل من رواد الاستدامة حول العالم، وفتح آفاق جديدة في مسيرة دعم الابتكار بمجال التنمية المستدامة».

وأكد أن استقبال الجائزة هذا العام لعدد قياسي من طلبات المشاركة من 130 دولة يظهر مدى اتساع نطاق التأثير الإيجابي الذي تحدثه في حياة المجتمعات حول العالم.

نظم ذكاء اصطناعي

اختارت لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة، هذا العام 10 فائزين من بين 31 مرشحاً نهائياً، وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بالمستوى الرفيع للأفكار المقدمة من قبل المشاركين، والتي شملت حلولاً تهدف إلى الحد من الوفيات لدى الرضّع، وتوفير نظم ذكاء اصطناعي، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتحسين كفاءة المباني الذكية، ودعم تمكين المرأة، وغيرها.

تفرد «الإمارات اليوم» هذه المساحة تزامناً مع «عام زايد»، لاستعراض جوانب من شخصية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمبادرات التي تجسّد مبادئه وقيمه ومنجزاته، لتكون تحية تقدير ومحبة للوالد المؤسس، ودرساً متجدداً للأجيال المقبلة.