«الوزاري للتنمية» يناقش اشتراطات وتصاريح الإعلان عن المبيدات

المصدر: أبوظبي - وام

ناقش المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، تنظيم الإعلان عن المبيدات للتصدي للترويج المضلل دون التحقق من طبيعة هذه المبيدات ونوعيتها، وضمان عدم استعمال مبيدات متدنية النوعية لا تستوفي محتوياتها ومكوناتها المتطلبات العلمية الصحيحة.

- نقل خدمة تقييم النصوص المسرحية من «الثقافة» إلى «الوطني للإعلام».

كما ناقش المجلس تحديد اشتراطات الإعلان والتصاريح اللازمة ووضع تدابير إدارية للمنشآت والشركات المخالفة، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية في تأمين بيئة صحية نظيفة وخفض نسب التلوث، مؤكداً ضرورة تنظيم ومراقبة إعلانات المنتجات من المبيدات لتفادي تضليل المستهلك أو التشجيع على الاستهلاك غير الملائم أو المفرط، للحد من أي آثار جانبية في الصحة العامة أو البيئة.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من تقارير ديوان المحاسبة لعدد من الجهات الاتحادية، ومنها تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي والعمليات المالية لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.

كما اطلع على تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.

وبهدف دعم وتمكين الحركة المسرحية في الدولة وتوفير أدوات الارتقاء بها، ناقش المجلس نقل خدمة تقييم النصوص المسرحية من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إلى المجلس الوطني للإعلام، لتقييم النصوص المسرحية فنياً ورقابياً قبل عرضها للجمهور على المسرح، ويتوافق هذا التعديل في الاختصاصات مع استراتيجية الدولة في تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية وتوحيد الرقابة على النصوص المسرحية مع جهة الرقابة على الأفلام والمسلسلات وغيرها من المواد الإعلامية.

وفي إطار تطوير وتنظيم قطاع التأمين والارتقاء بمعاييره لينافس عالمياً مما يوائم رؤية الدولة لعام 2021 في بناء اقتصاد تنافسي، ناقش المجلس الوزاري للتنمية استضافة مقر «أمانة اتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين»، بعد أن تم ترشيح دولة الإمارات من قبل الدول الأعضاء لاستضافة مقر الاتحاد، والذي يعكس مكانة دولة الإمارات إقليمياً خصوصاً في مجال التنمية والتكامل الاقتصادي وتطوير معايير الرقابة على شركات التأمين.