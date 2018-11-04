سلطان القاسمي يشهد افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

المصدر: شرم الشيخ -وام

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتورسلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ليلة يوم أمس السبت، حفل افتتاح وانطلاق أعمال الدورة الثانية من منتدى شباب العالم والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 5 آلاف شاب من 145 دولة.

واستهل حفل الافتتاح بكلمة للرئيس السيسي رحب من خلالها بالحضور من أصحاب السمو والمعالي وبالمشاركين في فعاليات المنتدى من الشباب وصناع القرار.

وأكد الرئيس المصري في كلمته بأن مصر والمصريين يرفضون التطرف والتمييز والعنصرية، وأن هذا الأمر ليس وليد اللحظة بل هذا ما قامت به مصر ودعت إليه منذ زمن.

وتابع الحضور حفل افتتاح المنتدى الثاني لشباب العالم، فيلماً تسجيلياً بعنوان "نقطة تلاقي"، حيث يستعرض عدة جوانب مختلفة للحياة في مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها مروراً بعادات أهلها وتقاليدهم وطوائفهم ومعتقداتهم وتراثهم وآثارهم وكيف أنهم رغم كل ذلك التنوع إلا أن بينهم نقطة تلاق في حب مصر بلد المحبة والسلام والتسامح والوئام، وبلد التاريخ والمعرفة.

ويعد منتدى شباب العالم منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعثوا من خلاله رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمونها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ويدور المحور الرئيسي لفعاليات المنتدى هذا العام حول رؤية مستوحاة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب د. ميلاد حنا، ويهدف بكتابه المتميز تأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري رغم تباينه واختلافه، وانطلاقاً من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى في إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصري الذي استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزاً للتواصل بين مجتمعات عدة.

حضر وقائع حفل افتتاح وانطلاق أعمال المنتدى كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من أصحاب الفخامة والسمو والمعالي وجمع غفير من صناع القرار وأصحاب المبادرات الشبابية الخلاقة والشباب المشاركون فى المنتدى.