الطقس المتوقع على الدولة حتى يوم الخميس

المصدر: أبوظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم " الأحد " غائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق فيما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة نهارا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان .

وأفاد المركز - في بيان له حول حالة الطقس من الأحد إلى الخميس - بأن الطقس سيكون يوم " الإثنين " صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام خاصة غربا ومغبرا أحيانا، وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة نهارا خاصة شمالا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم " الثلاثاء " صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتنشط الرياح المثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة نهارا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويظل الطقس يوم " الأربعاء " صحوا يصبح غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق الشرقية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س تكون مثيرة للغبار أحيانا على المناطق المكشوفة نهارا والبحر متوسط في الخليج العربي وخفيف متوسط الموج في بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم " الخميس " طقسا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية يتخلله بعض السحب الركامية وتنشط الرياح المثيرة للغبار مع السحب والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.