تمديد موعد المشاركة في «النقل المستدام»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام، في هيئة الطرق والمواصلات، عن تمديد موعد استلام طلبات المشاركة في الجائزة بدورتها الحادية عشرة حتى 15 من نوفمبر الجاري، بناء على طلب هيئات ومؤسسات وشركات راغبة في المشاركة بالجائزة.

وقال الأمين العام للجائزة، عبدالرحمن الجناحي، إن التمديد جاء في إطار إتاحة الفرصة لمزيد من المشاركات، ولإثراء الجائزة من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن التسجيل في الجائزة بمختلف فئاتها، يتم وفقاً لخطوات بسيطة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة (https:/‏‏‏/‏‏‏www.dastawards.com/‏‏‏).

وأضاف أن الهيئة تهدف، من خلال الجائزة، لتشجيع الأفراد والمؤسسات الاجتماعية على القيام بدور إيجابي، لمساندة الهيئة في تحقيق أهدافها في مجال تطوير البنى التحتية ووسائل المواصلات العامة.