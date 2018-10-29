"الأرصاد": 3 مناطق أكثر عرضة للأمطار الغزيرة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أبلغ المركز الوطني للأرصاد "الإمارات اليوم"، أن المناطق الجبلية الشمالية وتحديداً إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة وجبل جيس، بجانب منطقة الوثبة وبعض المناطق في جنوب غرب الدولة، تعد أكثر الأماكن التي شهدت ولازالت عرضة لسقوط الأمطار الغزيرة، مرجعاً الأسباب إلى كون الجبال تلعب دوراً رئيساً في تكوّن وتطور السحب الممطرة.

وتوقع المركز استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الدولة، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة في منطقة الوثبة، بالإضافة إلى تطور السحب الركامية وتحولها إلى أمطار في بعض المناطق بالدولة، مرجعاً الأسباب إلى استمرار تعرض البلاد للمنخفض الجوي السطحي القادم من البحر الأحمر، والذي يعمل على تدفق كميات كبيرة من السحب من شمال ووسط المملكة العربية السعودية في اتجاه الدولة على فترات.

وأشار إلى أن الرياح تنشط مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً في المناطق المكشوفة.

وأكد أن البحر يضطرب في الخليج العربي وبحر عمان أحياناً مع وجود السحب الركامية، مناشداً قائدي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

ونصح المركز بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات، ونصح أيضاً بأخذ الحيطة عند ارتياد البحر بسبب اضطرابه أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.